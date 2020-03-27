Налог на землю: за что украинцы могут не платить во время карантина

С 1 марта по 30 апреля украинцы могут не платить земельный налог на участки, используемые в хозяйственной деятельности. Об этом и других карантинных нюансах сообщила Государственная налоговая служба на своей странице в Facebook.

Так, за период 1 марта – 30 апреля не начисляется плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки, используемые в хозяйственной деятельности. Отмечается, что плата за землю не уплачивается, если земля находится в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических лиц-предпринимателей или юридических лиц, которые используют земельные участки в хозяйственной деятельности.

Однако это нововведение не распространяется на физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, а касается только участков, которые используются в хозяйственной деятельности.

В ГНС отметили, что для уменьшения налоговых обязательств по плате за землю за март-апрель юридическим лицам необходимо подать уточняющую налоговую декларацию. Кроме того, это должны сделать и частные предприниматели, у которых право на земельный участок оформлено на них как на субъектов предпринимательской деятельности.

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