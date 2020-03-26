«Рынки на местах – это национальная традиция»: как работают рынки в условиях карантина

Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения о "рыночном вопросе" в ракурсе карантинных мер, принимаемых украинскими властями.

Часть продовольственных рынков в Украине работает, часть – закрыта. Президент Зеленский во время совещания с главами ОГА и мэрами облцентров отметил, что только на местах можно определить, насколько опасные и нужны одновременно эти рынки в том или ином населенном пункте. Фактически решение "рыночного вопроса" отдали на откуп местным властям.

"Необходимо принятие законов о недопущении поднятия цен во время пандемии вируса"

"Рынки на местах – это национальная традиция, возможность населению приобретать продукты по лучшим ценам, более свежие и с сохранением возможности поторговаться, – отмечает руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых. – В условиях, когда остались работающими в основном большие сети продовольственных магазинов, они тут же воспользовались этим и стали подымать цены на продукты, пользующиеся спросом во время карантина. А рынки могут составить им определенную конкуренцию".

Добраться до рынков в условиях жесткого карантина могут не все. Что еще раз, по мнению эксперта, дает повод говорить о возможностях недопущения там большого скопления людей.

"При выполнении норм безопасности (защитные перчатки, маска), все вышеизложенное делает рынки альтернативой магазинам и поддерживает здоровую конкуренцию, – говорит Вострых. – Конечно, чиновники и прочие власти не могут не воспользоваться тем, чтобы не заработать на этом. Они уже поднимают цены за функционирование рынков. Как для продавцов, так и для владельцев рынков. Во Львове, к примеру, оптовый рынок "Шувар" поднял на 50% въезд для покупателей. Повлиять на это из Киев вряд ли смогут. Для того необходимо принятие законов о недопущении поднятия цен во время пандемии вируса. Но президент практически отдал регионы во власть крупного бизнеса, попросив его представителей помочь областям, где они работают. Так что и диктовать условия на местах будут эти бизнесмены – по договоренности с местной властью. Я – вам, вы – мне".

"Глобального характера "рыночной коррупции" мы не увидим"

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что вопрос опасности в случае открытия рынков не требует отдельного анализа со стороны органов местного самоуправления.

"Ответ на него очевиден – это увеличивает риски распространения случаев заражения, поскольку вирус передается не только по воздуху, но и через продукты, денежные банкноты и так далее, – подчеркивает политэксперт. – Кроме того, зачастую рынки – это больше стихийные объекты. И вряд ли кто-то будет тщательно проверять точку приобретения товара продавцом или контролировать сам спектр продаваемой продукции. Ведь начнут продавать не только продукты, а наверняка и одежду, которая также может стать источником инфекции (а тот, кто ее продает или покупает – переносчиком). Работникам рынка тоже нужно за что-то жить и поэтому они наверняка не будут упускать случай расширять свой товарный каталог. И полицейское патрулирование у таких рынков, предложенное Зеленским для ограничения численного скопления людей, не является панацеей".

Воронков уточняет, что вопрос функционирования рынков рассматривался не в отношении крупных городов, где функционируют сети супермаркетов, а касательно небольших населенных пунктах.

"И речь идет не о крупных рыночных объектах, а о маленьких рынках, – подчеркивает эксперт. – Думаю, что отчасти открытие таких рынков было бы оправданно, поскольку людям необходимо где-то приобретать продовольственные товары и товары первой необходимости. Однако власти стоило бы рассмотреть и вариант чего-то вроде временных "представительств" крупных торговых сетей. То есть – сооружение некого легко оборудуемого торгового объекта с проверенной продукцией, ее спектром, а также надежной логистикой, которую власть сможет контролировать".

По мнению Воронкова, право местных властей на самоопределение в "рыночном вопросе", открывает лазейки для коррупционных схем.

"Однако маловероятно, что они будут носить масштабный характер, так как "игра не будет стоить свеч". Это же не продажа или сдача в аренду крупного земельного объекта под строительство какому-нибудь солидному инвестору, – поясняет политэксперт. – Финансовая отдача будет несовместима с рисками, поскольку в случае раскрытия схемы для чиновника это будет не только конец политической карьеры, но и риск попасть в места не столь отдаленные. Коррупция в стабильное время – это одно, а коррупция во время общенационального карантина и всемирной пандемии – это уже совершенно другой уровень ответственности. Потому думаю, что глобального характера "рыночной коррупции" мы не увидим. Если и будут, то лишь единичные случаи".

"Действия власти носят алогичный характер"

Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк критикует закрытие властями ряда кофеен и рынков.

"Рынки, как правило, находятся в больших, хорошо проветриваемых помещениях. Или на улице, где заразиться весьма тяжело, – говорит эксперт. – К тому же, ветеринарная служба достаточно хорошо следит за регулярной дезинфекцией рынков. То же самое относится к кофе на вынос. Как можно заразиться от горячего кофе и одноразового стаканчика?"

По мнению Степанюка, борьба с рынками и кофейнями больше напоминает передел рынка в сторону супермаркетов, а не борьбу с вирусом.

"Кстати, в душном супермаркете даже не запретили продавать кулинарку, которую неизвестно кто делает, и которая лежит целый день на витрине, впитывая в себя окружающую атмосферу, – отмечает эксперт. – Да и нормальной дезинфекции в супермаркетах я не видел. К сожалению, действия власти носят алогичный характер. И этим пользуются беспринципные бизнесмены для получения сверхприбылей".

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине наблюдается продовольственная паника из-за коронавируса. Эксперты рассказали, как уменьшить ажиотаж и наказать спекулянтов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!