Стало известно, какой будет средняя цена за гектар земли в Украине

Средняя цена сельскохозяйственной земли в Украине после открытия рынка земли составит не менее 40 тыс. грн за га. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий "Главкому".

Сообщается, что закон предусматривает минимальную грань - нормативно-денежная оценка, которая составляет 28 тыс. грн за га. Тогда как средняя цена, по оценкам чиновников, составит от 40 тыс. до 60 тыс. грн за га.

По словам Высоцкого, мировой кризис сильно не повлияет на цену за га.

"Мы говорим о сельскохозяйственной земле, которая используется для выращивания продуктов питания. На продукты спрос всегда будет, соответственно, доходность сохранится", - пояснил он.

Однако Высоцкий добавил, что стоимость земли постепенно растет после запуска рынка. Так, она зависит от либеральности рынка. Но первый этап в Украине является достаточно консервативным, говорит он, поэтому в первые 2,5 года рост цены за гектар будет не значительным. Тогда как после открытия возможности покупки для юрлиц с 2024 года прогнозируется подорожание земли на 10-15% в год (в 2024-2029 годах).

Ранее "Комментарии" писали, что большие компании и олигархи скупят землю через подставных лиц. Об этом заявил экс-министр экономики Милованов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!