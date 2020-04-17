Аграрии в Украине уже посеяли треть яровых культур

В Украине по состоянию на 16 апреля аграрии посеяли 4,8 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур, что составляет 32% к прогнозу (15,3 млн га). При этом, 2,1 млн га было засеяно за последнюю неделю. Аграрии практически закончили посев гороха 375,6 тыс. га (95%) и овса 92,5 тыс. га (97%), согласно прогноза (396,5 тыс. га и 95,6). Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



В частности, по состоянию на 16 апреля посеяно:

- яровой пшеницы – 115,5 тыс. га из прогнозируемых 132,5 тыс. га;

- ярового ячменя – 872,7 тыс. га с 1,1 млн га;

- кукуруза – 1 млн га с 5,4 млн га;

- сахарной свеклы – 188,8 тыс. га с 209 тыс. га;

- подсолнуха – 2 млн га и с 6,2 млн га;

- сои – 116,5 тыс. га из прогнозируемых 1,4 млн га.

Больше всего яровых за последнюю неделю посеяли аграрии Винницкой (+375,75 тыс. га), Полтавской (+272,4 тыс. га) и Сумской (+263,2 тыс. га) областей.

Прогнозируемая площадь основных яровых культур составляет 15,26 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится - ячменя, сои и сахарной свеклы.

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