Аграрии в Украине уже посеяли треть яровых культур

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7065.85
ETH/USD
169.95
LTC/USD
42.27
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
29.68
RUB/UAH
0.37
В Украине по состоянию на 16 апреля аграрии посеяли 4,8 млн га яровых
зерновых, зернобобовых и технических культур, что составляет 32% к прогнозу
(15,3 млн га). При этом, 2,1 млн га было засеяно за последнюю неделю. Аграрии
практически закончили посев гороха 375,6 тыс. га (95%) и овса 92,5 тыс. га
(97%), согласно прогноза (396,5 тыс. га и 95,6). Об этом сообщает пресс-служба
Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В частности, по состоянию на 16 апреля посеяно:
- яровой пшеницы – 115,5 тыс. га из прогнозируемых 132,5 тыс. га;
- ярового ячменя – 872,7 тыс. га с 1,1 млн га;
- кукуруза – 1 млн га с 5,4 млн га;
- сахарной свеклы – 188,8 тыс. га с 209 тыс. га;
- подсолнуха – 2 млн га и с 6,2 млн га;
- сои – 116,5 тыс. га из прогнозируемых 1,4 млн га.
Больше всего яровых за последнюю неделю посеяли аграрии Винницкой (+375,75
тыс. га), Полтавской (+272,4 тыс. га) и Сумской (+263,2 тыс. га) областей.
Прогнозируемая площадь основных яровых культур составляет 15,26 млн га, что
на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по
прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится - ячменя, сои и
сахарной свеклы.
Напомним, "Комментарии" прошлись
вместе с экспертами по супермаркетам и узнали, что происходит с ценами
на самые востребованные продукты питания перед Пасхой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости