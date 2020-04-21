Короновирус может вдвое увеличить жертв голода в мире, - ООН

Экономический кризис, который вызвал карантин и пандемия коронавируса в мире, может привести к росту числа людей, страдающих от голода, на 130 миллионов человек или почти вдвое. Об этом передает "Громадское", ссылаясь на данные Мировой продовольственной программы Организации Объединенных наций.

По версии источника, количество людей, которые страдают от недостатки продуктов питания именно по причине вспышки пандемии COVID-19, может вырасти до 265 миллионов по всему миру.

"Коронавирус - это сильный удар для миллионов людей, которые зарабатывают ежедневным трудом. Карантин и глобальный экономический спад уже уничтожили денежные запасы. Мы должны коллективно действовать сейчас, чтобы смягчить последствия катастрофы", - рассказал ведущий экономит программы Ариф Хусейн.

К тому он добавил, что больше всего пострадают от голода люди с низкими и средними доходами. Отмечается, что в 2019 году больше всего голодали люди в странах, пострадавших от конфликтов и изменений климата.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как отразится на мировой экономике рекордное падение цен на нефть.

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