Рекордное падение цен на нефть: что происходит на рынке и чего стоит ожидать в ближайшее время

Американская нефть марки WTI упала на торгах в понедельник на 97,5% – до 0,27 долларов за баррель. Вслед за этим пошли вниз цены на североморскую смесь Brent, а также на нефть российской марки Urals. Во вторник цены пошли вверх. Эксперты объяснили изданию "Комментарии", что происходит.



Падение цен на нефть как результат действий спекулянтов

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич уверяет, что история с рекордным обвалом цен на американскую нефть на бирже имеет логическое объяснение.

"Профицит там давно. Американский рынок сейчас изолирован. Нефть там легкая, специфическая, далеко не все готовы ее принимать, – поясняет эксперт. – Она была ориентировка на внутренний рынок. Но последние кризисные явления значительно сократили спрос. Уверен, что вчерашняя история подтолкнет американских добытчиков к ограничению добычи – хранить ведь нефть особо негде. Вчера у трейдеров был последний день, когда закрывались позиции по майским фьючерсам (контрактам с поставкой в будущем периоде). И им нужно было быстро сбросить запасы, чтобы освободить определенное количество мощностей для хранений нефти с прицелом на июнь, цена на который не падала ниже 20 долл. В результате снижение котировок майских фьючерсов на WTI стало, главным образом, результатом действий спекулятивных игроков на финансовом рынке".

В итоге, подчеркивает Дмитрий Марунич, американская нефть с поставкой в следующем месяце торговалась с минусом до 40 долл за баррель. Все это спровоцировало снижение стоимости других сортов нефти, в том числе российской Urals.

Также эксперт отметил, что на фьючерсных площадках крайне незначительна доля контрактов с физической поставкой нефти. Большинство из них держатся либо с целью хеджирования, или для спекуляции. В результате вчерашнего обвала спекулянты с длинной позицией потеряли, а спекулянты с короткой позицией заработали много денег.

"Посмотрим, как рынок поведет себя дальше, – продолжает эксперт. – Несмотря на заключенную в этом месяце сделку между ОПЕК+ и рядом государств, эти усилия были предприняты слишком поздно. На фоне пандемии, карантинных мер и нарастающего кризиса, провалы спроса на нефтяном рынке огромные, до 20%. Слишком поздно были приняты решения об ограничении добычи. К тому же, они еще не сработали. Так что какое-то время нефтяной рынок будет пребывать в волатильном (изменчивом) состоянии".

При этом Дмитрий Марунич уверен, что в краткосрочной перспективе (максимум через пару месяцев) баланс спрос-предложение будет постепенно выравниваться.

"Спрос на нефть будет расти, в том числе из-за восстановления экономики Китая, – считает эксперт. – Не верю, что будет долгий спад мировой экономики. Скорее будет U-образная кривая восстановления – после сильного падения, сильный рост. Так что спрос будет выравниваться, сделка по нефти даст свои плоды".

Причины обесценивания нефти

Снижение цен на нефть происходит потому что новая сделка ОПЕК+ вступает в силу с 1 мая. И пока никто ее не соблюдает, подчеркивает политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили.

"Также нужно учитывать, что на рынке нефти наблюдается очень большой профицит, – говорит эксперт. – Излишки нефти увеличились на нефтебазах с 3 млн баррелей до 20 млн баррелей. Это тоже влияет на обесценивание черного золота".

Большинство стран мира продолжают карантинные мероприятия, поэтому бензин и дизельное топливо все еще пользуются низким спросом. Ограничено транспортное движение, остановилось производство, поясняет Георгий Кухалейшвили обесценивание нефти.

Цены на нефть и падение мировых индексов

"С одной стороны, на цену нефти влияет баланс спроса и предложения. Если говорить упрощенно, инвестиции в сланцевые запасы в США увеличили добычу, но в связи с кризисом коронавируса спрос во всем мире резко упал, – поясняет эксперт Института украинской политики Артем Петренко. – Автомобильный трафик в разных странах значительно снизился от 30 до 70%. А это основные потребители нефтепродуктов. И ключевые игроки, в первую очередь Саудовская Аравия, решили бороться за рынки, не снижая добычу. Нефти стало слишком много. Так много, что хранить ее стало негде. Чтобы скорее освобождать хранилища нефть стали продавать еще дешевле".

Но в последние десятилетия, подчеркивает эксперт, на нефтяной рынок все больше влияют финансовые рынки.

"С 80-х, когда придумали фьючерсы на нефть, финансовый рынок рос невероятными темпами, – отмечает Артем Петренко. – По данным Форбс, в 1983 году открытые позиции по нефтяным фьючерсам на NYMEX составляли в товарном эквиваленте 1 млрд баррелей нефти, 1990 году – 76 млрд, в 2000-м – 136 млрд, в 2008-м – 347 млрд, в 2011-м – уже 365 млрд. Это в 12 раз больше добычи нефти в мире за весь 2010 год! В новом веке на нефтяной биржевой рынок пришло множество спекулянтов. Примерно с 2003 года колебания цен на нефть уже имеют видимую связь с движениями основных биржевых индексов".

Коронавирусный кризис показал беспрецедентное падение индексов на мировых биржах за короткий промежуток времени.

"Падение цены до нуля – это падение майского фьючерса, т.е. контракта, когда сегодня платят, а нефть гарантировано могут получить в мае, – поясняет эксперт. – Это еще и реакция на серию эпических заявлений мировых лидеров о беспрецедентности кризиса с применением не до конца корректных сравнений со Второй мировой войной или Великой депрессией".

В мае, возможно, заработает новая сделка в рамках ОПЕК+ по ограничению добычи. И когда будет снята часть карантинных ограничений в ключевых странах, цена на нефть пусть и не очень уверенно, но пойдет вверх, считает Артем Петренко.

"А вот насколько высоко – будет зависеть от скорости восстановления мировой экономики, – подчеркивает эксперт. – В любом случае, даже прошлогодний спрос в этом году уже не восстановится".

Ранее "Комментарии" писали, что после вчерашнего рекордного обвала, сегодня цены имеют положительное значение и поднялись выше доллара за баррель.

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