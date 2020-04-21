Нефть дорожает: цены снова вернулись к положительному значению

Нефть на мировых рынках снова дорожает. После вчерашнего рекордного провала, сегодня цены имеют положительное значение и поднялись выше доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные агенства Bloomberg.

Мировые нефтяные рынки открылись ростом цен. Если говорить о нефти WTI, которая просела накануне максимально, то нынче за баррель с поставкой в мае торгуют уже полтора доллара. Вчера это было минус 8 с половиной долларов. Это впервые цена на нефть этой марки стала отрицательной. Провал составил сразу 147 процентов. Поставщикам пришлось устроить распродажу, так как майские фьючерсы истекают 21 апреля. И если бы ресурс не продали, реализаторы бы столкнулись с тем, что хранить нефть им бы было негде. Мировые хранилища и без того заполнены. А спрос на черное золото из-за карантина продолжает падать. Вместе с тем, баррель нефти WTI июньской поставки также подорожал. Сегодня утром за него предлагали уже больше 21 доллара.

А вот цена на марку Brent нынче упала. Потеряла она чуть менее процента. Нефть по июньским фьючерсам торгуют почти за 25 с половиной долларов за баррель.

Напомним, что цены на нефть стали рекордно проседать, когда в мире объявили пандемию коронавируса. Во время карантина спрос на ресурс упал. Вместе с тем, мировые поставщики нефти не сразу смогли договориться о сокращении объемов добычи нефти. Из-за этого возник переизбыток черного золота на мировом рынке, а цены покатились вниз. Об этом "Комментарии" рассказывали ранее.





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