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Главная Новости Бизнес экономика Стоимость нефти WTI впервые в истории опустилась ниже одного доллара
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Стоимость нефти WTI впервые в истории опустилась ниже одного доллара

Аналитики отмечают рекордное падение цен на нефть

сегодня, 20:58 527
Автор:

• Сергей Медведев

Стоимость нефти WTI впервые в истории опустилась ниже одного доллара

Рынки нефти пробивают очередное дно. Падение цен на нефть марки WTI упала на торгах ниже 1  доллара за баррель. Аналитики отмечают, что такая цена не наблюдалась с 1998 года.

Согласно актуальным данным, цена майских фьючерсов на WTI опустилась на 97,5% - до  0,27 долларов за баррель. А июньские фьючерсы, которым предстоит торговаться еще около месяца, подешевели на 41,11% - до 12,25 долларов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent опустилась на 6,2% - до 26,4 долларов за баррель.

 Падение цен происходит на фоне распространения коронавируса и введения многими странами строгого карантина. Страны ОПЕК договорились снизить добычу нефти, однако реальные торги показывают, что цену это не сдержало.

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Как сообщал портал "Комментарии", после недельного марафона двусторонних переговоров и четырехдневных видеоконференций с министрами экономики со всего мира, включая альянс ОПЕК+ и Большую двадцатку, наконец удалось достичь соглашения о преодолении последствий глобальной пандемии для спроса на нефть.


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Источник: https://strana.ua/news/262560-mirovye-tseny-na-neft-upali-do-samoho-nizkoho-urovnja-v-xxi-veke.html
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