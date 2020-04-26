Бельгийцев призывают заказывать двойные порции картошки фри на все время карантина

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Бельгийцев просят заказывать дополнительную порцию картофеля фри каждую неделю во время пандемии коронавируса, чтобы помочь бельгийским производителям картофеля, которые рискуют уничтожить излишки запасов из-за спада спроса, вызванный закрытием ресторанов. Об этом сообщает издание "Главком", ссылаясь на СМИ Бельгии.
Отмечается, что Бельгия - основной производитель картофеля фри во всем мире и сейчас морозильные камеры с сырьем заполнены до отказа. Именно бельгийские производители картофеля экспортируют ее в 160 стран мира. В 2019 году Бельгия поставила 2,3 миллиона тонн замороженного картофеля фри.
В свою очередь, пресса указывает, что для бельгийцев картофель фри - это блюдо, которое они употребляют не чаще раза в неделю, в то время как во многих странах Евросоюза и США она является обычным гарниром.
Сейчас, из-за закрытия многих ресторанов на карантин, заказы на картофель фри упали почти в два раза.
"Бельгийские производители картофеля в этом году сталкиваются с избытком в 750 тысяч тонн картофеля. Этот избыток может быть уничтожен путем внедрения мер, предусмотренных для предотвращения распространения COVID-19", - указано в сообщении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что французские власти объявили о завершении жесткого карантина в стране. Послабление ограничений ожидается с 11 мая. Тогда возобновят работу школ, хотя размеры групп будут уменьшены, чтобы снизить риск заражения. Передвигаться в общественном транспорте и появляться в публичных местах разрешено будет только при наличии защитной маски.
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