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Бельгийцев призывают заказывать двойные порции картошки фри на все время карантина

Производители картофеля опасаются, что урожай придется массово уничтожить из-за отсутствия спроса

сегодня, 20:33
Автор:

• Екатерина Белоброва

Бельгийцев призывают заказывать двойные порции картошки фри на все время карантина

Бельгийцев просят  заказывать дополнительную порцию картофеля фри каждую неделю во время пандемии коронавируса, чтобы помочь бельгийским производителям картофеля, которые рискуют уничтожить излишки запасов из-за спада спроса, вызванный закрытием ресторанов. Об этом сообщает издание "Главком", ссылаясь на СМИ Бельгии.

Отмечается, что Бельгия - основной производитель картофеля фри во всем мире и сейчас морозильные камеры с сырьем заполнены до отказа. Именно бельгийские производители картофеля экспортируют ее в 160 стран мира. В 2019 году Бельгия поставила 2,3 миллиона тонн замороженного картофеля фри.

В свою очередь, пресса указывает, что для бельгийцев картофель фри - это блюдо, которое они употребляют не чаще раза в неделю, в то время как во многих странах Евросоюза и США она является обычным гарниром.

Сейчас, из-за закрытия многих ресторанов на карантин, заказы на картофель фри упали почти в два раза.

"Бельгийские производители картофеля в этом году сталкиваются с избытком в 750 тысяч тонн картофеля. Этот избыток может быть уничтожен путем внедрения мер, предусмотренных для предотвращения распространения COVID-19", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что французские власти объявили о завершении жесткого карантина в странеПослабление ограничений ожидается с 11 мая. Тогда возобновят работу школ, хотя размеры групп будут уменьшены, чтобы снизить риск заражения. Передвигаться в общественном транспорте и появляться в публичных местах разрешено будет только при наличии защитной маски.





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Источник: https://glavcom.ua/world/observe/belgijtsiv-zaklikali-jisti-vdvichi-bilshe-kartopli-fri-pid-chas-pandemiji-675942.html
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