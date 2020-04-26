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Франция собирается выйти из карантина

Премьер-министр предложит парламенту план выхода из карантина

сегодня, 12:03
Автор:

• Сергей Медведев

Франция собирается выйти из карантина

Правительство Франции на выходных проводит консультации, которые посвящены выходу страны из режима карантинных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр  Эдуар Филипп.

Чиновник намерен во вторник, 28 апреля, презентовать в парламенте правительственную программу по снятию ограничений, которые действуют во Франции с середины марта. План должны одобрить депутаты.

 Жесткие условия карантина, при котором гражданам запрещено выходить на улицу, действуют на территории страны с 17 марта. Послабление ограничений ожидается с 11 мая. Тогда возобновят работу школ, хотя размеры групп будут уменьшены, чтобы снизить риск заражения. Передвигаться в общественном транспорте и появляться в публичных местах разрешено будет только при наличии защитной маски.

Минздрав Франции уже предостерег от слишком резкого снятия карантина, поскольку это может привести к новой вспышке заболевания.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Франции приняло решение увеличить финансирование мер по поддержке экономики более чем в два раза.


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Источник: https://www.lefigaro.fr/
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