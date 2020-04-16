Франция вдвое увеличит бюджет на поддержку экономики

Правительство Франции приняло решение увеличить финансирование мер по поддержке экономики более чем в два раза. Об изменениях в бюджете сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"В новом откорректированном бюджете мы увеличим помощь с 45 млрд до 110 млрд евро", - заявил чиновник.

Так, денежные компенсации получат 8,7 млн граждан, которые частично лишились работы из-за эпидемии коронавируса. Также средства направят на поддержку малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей.

Как сообщал портал "Комментарии", Японское правительство анонсировало новую программу стимулирования экономики своей страны и планирует потратить почти триллион долларов, а именно 989,5 миллиарда долларов или 108 триллионов иен, на поддержку экономики в период кризиса из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!