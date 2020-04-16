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Франция вдвое увеличит бюджет на поддержку экономики

Власти Франции увеличат компенсации гражданам, потерявшим работу из-за пандемии

сегодня, 09:58
Автор:

• Сергей Медведев

Франция вдвое увеличит бюджет на поддержку экономики

Правительство Франции приняло решение увеличить финансирование мер по поддержке экономики более чем в два раза. Об изменениях в бюджете сообщил министр экономики и финансов Франции  Брюно Ле Мэр.

"В новом откорректированном бюджете мы увеличим помощь с 45 млрд до 110 млрд евро", - заявил чиновник.  

Так, денежные компенсации получат 8,7 млн граждан, которые частично лишились работы из-за эпидемии коронавируса. Также средства направят на поддержку малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей.

Как сообщал портал "Комментарии", Японское правительство анонсировало новую программу стимулирования экономики своей страны и планирует потратить почти триллион долларов, а именно 989,5 миллиарда долларов или 108 триллионов иен, на поддержку экономики в период кризиса из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/frantsiya-uvelichit-podderzhku-ekonomiki-1587016039.html
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