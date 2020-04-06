Япония потратит почти триллион долларов на поддержку экономики в период кризиса

Японское правительство анонсировало новую программу стимулирования экономики своей страны и планирует потратить почти триллион долларов, а именно 989,5 миллиарда долларов или 108 триллионов иен, на поддержку экономики в период кризиса из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Японии.

Также из-за пандемии коронавируса Япония вводит чрезвычайное положение, но оставляет работать супермаркеты и общественный транспорт.

Около 55 миллиардов долларов из выделенных средств Япония планирует потратить на выплаты своим гражданам. Еще 238,26 миллиарда долларов уйдет на отсрочку налоговых платежей бизнесу.

Ранее США для поддержки своей экономики выделили 2 триллиона долларов. Из них также выплатят по 1200 долларов американцам. На фоне пандемии коронавируса и другие страны уже планируют расходы на поддержание экономики.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы обналичили 2,75 миллиарда гривень и пополнили вклады на 4 миллиарда гривень в марте 2020 года.

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