Украинцы обналичили 2,75 млрд грн в марте — НБУ

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В Национальном Банке Украины рассказали об изменениях в
остатках средств на счетах физических лиц в марте на фоне распространения
пандемии коронавируса Covid-19
в нашей стране. Соответствующие данные опубликованы в официальном аккаунте Facebook Экспертной
платформы НБУ.
В сообщении сказано, что борьба с коронавирусом влияет на
финансовое поведение населения, но тенденция снятия денег с банковских счетов в
марте оказалась слабой и кратковременной.
Оперативный мониторинг Национального банка показал
прекращение сокращения остатков средств на счетах после 25 мата. Вклады в за
последнюю неделю марта выросли на 4 миллиарда гривень (+1,2%), а в целом за
месяц украинцы обналичили незначительные суммы — 2,75 миллиарда гривень (-0,8%)
и 19 миллионов долларов (-0,2%).
Также в Экспертной платформе НБУ отметили, что динамика в марте
слабо отличается от профилей предыдущих периодов. В сообщении сказано, что
ситуация значительно отличается от острых фаз предыдущих кризисов.
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