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Украинцы обналичили 2,75 млрд грн в марте — НБУ

При этом в НБУ отметили, что вклады за последнюю неделю марта выросли на 4 млрд грн

6 апреля 2020, 20:05
Автор:

• Антон Корнилов

Украинцы обналичили 2,75 млрд грн в марте — НБУ

В Национальном Банке Украины рассказали об изменениях в остатках средств на счетах физических лиц в марте на фоне распространения пандемии коронавируса Covid-19 в нашей стране. Соответствующие данные опубликованы в официальном аккаунте Facebook Экспертной платформы НБУ.

В сообщении сказано, что борьба с коронавирусом влияет на финансовое поведение населения, но тенденция снятия денег с банковских счетов в марте оказалась слабой и кратковременной.

Оперативный мониторинг Национального банка показал прекращение сокращения остатков средств на счетах после 25 мата. Вклады в за последнюю неделю марта выросли на 4 миллиарда гривень (+1,2%), а в целом за месяц украинцы обналичили незначительные суммы — 2,75 миллиарда гривень (-0,8%) и 19 миллионов долларов (-0,2%).

Также в Экспертной платформе НБУ отметили, что динамика в марте слабо отличается от профилей предыдущих периодов. В сообщении сказано, что ситуация значительно отличается от острых фаз предыдущих кризисов.

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Источник: https://www.facebook.com/NBUexpertplatform/posts/906837439770056
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