Иранский депутат одобрил решение сбить самолет МАУ

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Член комиссии по вопросам юстиции парламента и депутат Ирана
Хассан Норузи назвал решение иранских военных сбить ракетами украинский самолет
Boeing
Международных авиалиний Украины рейса PS752 "правильным". Об этом сообщили в издании The Jerusalem Post.
Также иранский депутат заявил, что причастных и виновных не
арестовали и не наказали, несмотря на заявления официальных лиц Ирана. По его
словам, самолет оказался под контролем Америки после того, как вышел из-под
контроля диспетчеров Ирана.
Среди прочего он заявил, что этот самолет был в Израиле за неделю
до авиакатастрофы, где была взломана система управления самолетов. Норузи
оправдывает решение иранских военных тем, что самолет контролировал кто-то
другой.
"Наши военные сделали свою работу хорошо", — заявил Хассан
Норузи.
Официальные лица страны, в том числе президент Хасан Роухани
и Корпус стражей Исламской революции, не отреагировали на такие заявления
депутата.
Самолет Международных авиалиний Украины рейса Тегеран — Киев
был сбит 8 января 2020 года после вылета из аэропорта столицы Ирана. На борту
находились 176 человек, среди которых 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира),
все они погибли. Позднее Иран признал свою вину в авиакатастрофе.
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