Иранский депутат одобрил решение сбить самолет МАУ

Член комиссии по вопросам юстиции парламента и депутат Ирана Хассан Норузи назвал решение иранских военных сбить ракетами украинский самолет Boeing Международных авиалиний Украины рейса PS752 "правильным". Об этом сообщили в издании The Jerusalem Post.

Также иранский депутат заявил, что причастных и виновных не арестовали и не наказали, несмотря на заявления официальных лиц Ирана. По его словам, самолет оказался под контролем Америки после того, как вышел из-под контроля диспетчеров Ирана.

Среди прочего он заявил, что этот самолет был в Израиле за неделю до авиакатастрофы, где была взломана система управления самолетов. Норузи оправдывает решение иранских военных тем, что самолет контролировал кто-то другой.

"Наши военные сделали свою работу хорошо", — заявил Хассан Норузи.

Официальные лица страны, в том числе президент Хасан Роухани и Корпус стражей Исламской революции, не отреагировали на такие заявления депутата.

Самолет Международных авиалиний Украины рейса Тегеран — Киев был сбит 8 января 2020 года после вылета из аэропорта столицы Ирана. На борту находились 176 человек, среди которых 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), все они погибли. Позднее Иран признал свою вину в авиакатастрофе.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китай приезжают заболевшие коронавирусом из других стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!