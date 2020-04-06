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Иранский депутат одобрил решение сбить самолет МАУ

Иран сбил украинский самолет МАУ 8 января 2020 года

6 апреля 2020, 19:11 1080
Автор:

• Антон Корнилов

Иранский депутат одобрил решение сбить самолет МАУ

Член комиссии по вопросам юстиции парламента и депутат Ирана Хассан Норузи назвал решение иранских военных сбить ракетами украинский самолет Boeing Международных авиалиний Украины рейса PS752 "правильным". Об этом сообщили в издании The Jerusalem Post.

Также иранский депутат заявил, что причастных и виновных не арестовали и не наказали, несмотря на заявления официальных лиц Ирана. По его словам, самолет оказался под контролем Америки после того, как вышел из-под контроля диспетчеров Ирана.

Среди прочего он заявил, что этот самолет был в Израиле за неделю до авиакатастрофы, где была взломана система управления самолетов. Норузи оправдывает решение иранских военных тем, что самолет контролировал кто-то другой.

"Наши военные сделали свою работу хорошо", — заявил Хассан Норузи.

Официальные лица страны, в том числе президент Хасан Роухани и Корпус стражей Исламской революции, не отреагировали на такие заявления депутата.

Самолет Международных авиалиний Украины рейса Тегеран — Киев был сбит 8 января 2020 года после вылета из аэропорта столицы Ирана. На борту находились 176 человек, среди которых 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), все они погибли. Позднее Иран признал свою вину в авиакатастрофе.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китай приезжают заболевшие коронавирусом из других стран.


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Источник: https://www.jpost.com/middle-east/iran-military-did-well-by-downing-ukrainian-plane-mp-says-623721
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