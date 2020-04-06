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В Китай приезжают заболевшие коронавирусом из других стран

За последние сутки в Китае зарегистрировали 39 новых случаев коронавируса

6 апреля 2020, 19:06
Автор:

• Антон Корнилов

В Китай приезжают заболевшие коронавирусом из других стран

Материковый Китай сообщил о 39 новых случаях заражения коронавирусом Covid-19 за последние сутки. Также в стране снова начало расти число бессимптомных случаев (78 за последние сутки) из-за приезжающих из других стран. Об этом сообщили в издании Reuters.

В Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что из 39 новых случаев 38 человек приехали в Китай из-за границы. Более того, 20 из них прибыли из России, хотя и являются гражданами Китая.

Китайское правительство переживает о новых потенциальных источниках заражения, которыми могут стать около 1,6 миллиона китайских студентов, которые с трудом возвращаются домой из других стран.

На момент публикации в Китае зафиксировано 81 708 случаев заражения коронавирусом Covid-19, из которых 3331 человек умер, а 77 078 выздоровели. Таким образом, продолжают болеть 1299 человек. Во всем мире заболели почти 1,3 миллиона человек, более 71 тысяч умерли и почти 273 тысячи выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", в США впервые в мире тигр заразился коронавирусом.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china/china-sees-rise-in-asymptomatic-coronavirus-cases-idUSKBN21O01M
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