В США впервые в мире тигр заразился коронавирусом

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Малайская тигрица по кличке Надя, которая живет в Бронксском
зоопарке в Нью-Йорке в США, стала первым
животным своего вида в мире, которое заболело коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили на
официальном сайте Общества по охране дикой природы.
Четырехлетняя тигрица, по предположениям экспертов, могла
заразиться коронавирусом от человека. Кроме Нади, сухой кашель диагностировали
у ее сестры-тигрицы Азул, трех африканских львов и двух амурских тигров. Но
коронавирус Covid-19
пока подтвердили только у тигрицы Нади.
В Обществе по охране дикой природы считают, что животные
смогут выздороветь, а заразить их мог один из работников зоопарка. В
Национальной лаборатории ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства
США сообщили, что это первый зафиксированный случаев заражения коронавирусом у
тигра.
Также в Обществе по охране дикой природы напомнили, что пока
нет подтверждений возможности передачи коронавируса Covid-19 от животных к человеку.
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и отправила 20 миллионов масок медикам.
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