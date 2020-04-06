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В США впервые в мире тигр заразился коронавирусом

4-летний тигр живет в зоопарке Нью-Йорка в США

6 апреля 2020, 18:20
Автор:

• Антон Корнилов

В США впервые в мире тигр заразился коронавирусом

Малайская тигрица по кличке Надя, которая живет в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке в  США, стала первым животным своего вида в мире, которое заболело коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили на официальном сайте Общества по охране дикой природы.

Четырехлетняя тигрица, по предположениям экспертов, могла заразиться коронавирусом от человека. Кроме Нади, сухой кашель диагностировали у ее сестры-тигрицы Азул, трех африканских львов и двух амурских тигров. Но коронавирус Covid-19 пока подтвердили только у тигрицы Нади.

В Обществе по охране дикой природы считают, что животные смогут выздороветь, а заразить их мог один из работников зоопарка. В Национальной лаборатории ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США сообщили, что это первый зафиксированный случаев заражения коронавирусом у тигра.

Также в Обществе по охране дикой природы напомнили, что пока нет подтверждений возможности передачи коронавируса Covid-19 от животных к человеку.

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Источник: https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/14010/A-Tiger-at-Bronx-Zoo-Tests-Positive-for-COVID-19-The-Tiger-and-the-Zoos-Other-Cats-Are-Doing-Well-at-This-Time.aspx
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