В США впервые в мире тигр заразился коронавирусом

Малайская тигрица по кличке Надя, которая живет в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке в США, стала первым животным своего вида в мире, которое заболело коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили на официальном сайте Общества по охране дикой природы.

Четырехлетняя тигрица, по предположениям экспертов, могла заразиться коронавирусом от человека. Кроме Нади, сухой кашель диагностировали у ее сестры-тигрицы Азул, трех африканских львов и двух амурских тигров. Но коронавирус Covid-19 пока подтвердили только у тигрицы Нади.

В Обществе по охране дикой природы считают, что животные смогут выздороветь, а заразить их мог один из работников зоопарка. В Национальной лаборатории ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США сообщили, что это первый зафиксированный случаев заражения коронавирусом у тигра.

Также в Обществе по охране дикой природы напомнили, что пока нет подтверждений возможности передачи коронавируса Covid-19 от животных к человеку.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple разработала и отправила 20 миллионов масок медикам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!