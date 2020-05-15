"Воды хватит на всех": в Госводагентстве развеяли опасения о низком уровне рек

Наполнение днепровских водохранилищ составляет 94%, что обеспечит население и аграриев необходимым количеством пресной воды для соответствующих нужд. Об этом передает пресс-служба Государственного водного агентства.

Так, глава ведомства Михаил Хорев заявил, что в Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку вследствие того, что последние годы в стране были маловодными. Однако, дефицита воды для аграриев и населения не будет, потому что наполнение днепровских водохранилищ для создания стратегического запаса воды было начато еще в феврале.

Как он отметил, каскад днепровских водохранилищ работает в согласованном режиме, и его наполнение составляет 94%.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще зимой эксперты предрекали повышение цен на продовольствие. Цены на хлеб, по мнению экономиста Адриана Пантюхова, также продолжат расти в 2020 году, что связано с увеличением зарплат и стоимости электроэнергии. По мнению эксперта, цены на хлеб обойдут инфляцию на 2-3%.

"При повторе неблагоприятных погодных условий прошлого года, овощи могут продолжить взлет, – считает экономист. – Но это не коснется картофеля, так как остатки на складах могут устроить весеннюю распродажу".





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