Цены на продукты в Украине: эксперты рассказали, что будет с ценами в 2020 году

Накануне новогодне-рождественских праздников в Украине традиционно взлетели цены на продукты. Несмотря на множество акций, цены заметно ударили по карманам покупателей перед праздниками. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам с просьбой спрогнозировать, как могут измениться цены на продукты в Украине в течение 2020 года.



Цены на продукты в Украине: влияние плохого урожая

Аналитик плодово-овощного рынка Татьяна Гетьман напоминает, что в 2019 году мы собрали один из худших урожаев фруктов и ягод. Поэтому сегодня, к примеру, яблоки и груши в Украине стоят в 1,5-2 раза дороже, чем в начале прошлого года.

"Если в 2020 году погода будет более благоприятной, мы можем получить резкий прирост урожая фруктов и ягод, – подчеркивает эксперт. – Тогда, по сравнению с предыдущим сезоном, цены могут заметно обвалиться, так как внутренний рынок пока что остается главным каналом продаж, а экспорт развивается довольно медленно. Но пока какие-либо прогнозы давать рано".

Цены на продукты: прогнозировать на год невозможно

Эксперт Института украинской политики Артем Петренко отмечает, что прогнозировать цены на продукты на год сложно.

"Вам могут дать только краткосрочный прогноз. На квартал-два. На год уже никто не даст. Ибо кроме сезонных факторов есть фактор урожая в Украине и мире, – поясняет эксперт. – Также влияет общая ситуация на мировых рынках, в том числе финансовых".

При этом Артем Петренко отмечает, что раньше в Кабмине были специалисты, в ведении которых находились торговля и контроль за ценами.

"Но теперь государство отказалось за контроля за ценами – даже на "социальные" товары, – напоминает эксперт. – Но вот что странно. С одной стороны, нормативная база не предусматривает влияния на цены. С другой – президент в ручном режиме дает указание владельцам заправок снизить цены. Мы хотим жить по европейским правилам с институционально сильными антимонопольными органами и регуляторами, которые работают в рамках закона? Или мы идем в Северную Корею, где по велению диктатора казнят и милуют? Но народу нравятся разовые шоу-акции".

Цены на продукты: больше всего дорожают овощи

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов напомнил, что в предыдущем году лидерами по ценовому росту стали овощи (34% к 2018), табачные изделия (25%) и хлеб, который подорожал на 18,5%.

"Цены на табачные изделия продолжат плавный рост в 2020 году, – говорит экономист. – Это связано с плановым повышением акциза до европейского уровня – 90 евро за 1000 сигарет. На 2019 год акциз в Украине составлял около 30 евро за 1000 штук. А 2020 начался с 35 евро за 1000 штук. Сигареты продолжать дорожать, и средняя цена за пачку 45 гривен (+20% к 2019) – это только начало".

Цены на хлеб, по мнению Адриана Пантюхова, также продолжат расти в 2020 году, что связано с увеличением зарплат и стоимости электроэнергии. По мнению эксперта, цены на хлеб обойдут инфляцию на 2-3%.

"При повторе неблагоприятных погодных условий прошлого года, овощи могут продолжить взлет, – считает экономист. – Но это не коснется картофеля, так как остатки на складах могут устроить весеннюю распродажу".

А вот для нефтяных производных ситуация отличается, подчеркивает Пантюхов.

"При соблюдении тенденции на упадок нефти и после пары "разговоров" (в стиле проведенных президентом с владельцами АЗС в конце прошлого года), цены на бензин могут упасть еще ниже, – не исключает эксперт. – Правда, при условии, что разгорающийся между США и Ираном конфликт не приведет к серьезным последствиям, включая рост цен на нефть".

Ранее "Комментарии" писали о том, почему, несмотря на заметное укрепление курса гривни и снижение уровня инфляции, цены в Украине не снижаются.