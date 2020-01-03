Цены на продукты в Украине: эксперты рассказали, что будет с ценами в 2020 году

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Накануне новогодне-рождественских праздников в Украине традиционно
взлетели цены на продукты. Несмотря на множество акций, цены заметно ударили по
карманам покупателей перед праздниками. Издание "Комментарии" обратилось к
экспертам с просьбой спрогнозировать, как могут измениться цены на продукты в
Украине в течение 2020 года.
Аналитик плодово-овощного рынка Татьяна Гетьман напоминает, что в
2019 году мы собрали один из худших урожаев фруктов и ягод. Поэтому сегодня, к
примеру, яблоки и груши в Украине стоят в 1,5-2 раза дороже, чем в начале
прошлого года.
"Если в 2020 году погода будет более благоприятной, мы можем
получить резкий прирост урожая фруктов и ягод, – подчеркивает эксперт. – Тогда,
по сравнению с предыдущим сезоном, цены могут заметно обвалиться, так как
внутренний рынок пока что остается главным каналом продаж, а экспорт
развивается довольно медленно. Но пока какие-либо прогнозы давать рано".
Эксперт Института украинской политики Артем Петренко отмечает, что
прогнозировать цены на продукты на год сложно.
"Вам могут дать только краткосрочный прогноз. На квартал-два. На
год уже никто не даст. Ибо кроме сезонных факторов есть фактор урожая в Украине
и мире, – поясняет эксперт. – Также влияет общая ситуация на мировых рынках, в
том числе финансовых".
При этом Артем Петренко отмечает, что раньше в Кабмине были
специалисты, в ведении которых находились торговля и контроль за ценами.
"Но теперь государство отказалось за контроля за ценами – даже на "социальные"
товары, – напоминает эксперт. – Но вот что странно. С одной стороны,
нормативная база не предусматривает влияния на цены. С другой – президент в
ручном режиме дает указание владельцам заправок снизить цены. Мы хотим жить по
европейским правилам с институционально сильными антимонопольными органами и
регуляторами, которые работают в рамках закона? Или мы идем в Северную Корею,
где по велению диктатора казнят и милуют? Но народу нравятся разовые шоу-акции".
Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов
напомнил, что в предыдущем году лидерами по ценовому росту стали овощи (34% к
2018), табачные изделия (25%) и хлеб, который подорожал на 18,5%.
"Цены на табачные изделия продолжат плавный рост в 2020 году, – говорит
экономист. – Это связано с плановым повышением акциза до европейского уровня – 90
евро за 1000 сигарет. На 2019 год акциз в Украине составлял около 30 евро за
1000 штук. А 2020 начался с 35 евро за 1000 штук. Сигареты продолжать дорожать,
и средняя цена за пачку 45 гривен (+20% к 2019) – это только начало".
Цены на хлеб, по мнению Адриана Пантюхова, также продолжат расти в
2020 году, что связано с увеличением зарплат и стоимости электроэнергии. По
мнению эксперта, цены на хлеб обойдут инфляцию на 2-3%.
"При повторе неблагоприятных погодных условий прошлого года, овощи
могут продолжить взлет, – считает экономист. – Но это не коснется картофеля,
так как остатки на складах могут устроить весеннюю распродажу".
А вот для нефтяных производных ситуация отличается, подчеркивает
Пантюхов.
"При соблюдении тенденции на упадок нефти и после пары "разговоров"
(в стиле проведенных президентом с владельцами АЗС в конце прошлого года), цены
на бензин могут упасть еще ниже, – не исключает эксперт. – Правда, при условии,
что разгорающийся между США и Ираном конфликт не приведет к серьезным
последствиям, включая рост цен на нефть".
Ранее "Комментарии" писали о том, почему, несмотря на заметное укрепление курса гривни и снижение уровня инфляции, цены в Украине не снижаются.
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