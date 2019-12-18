Укрепление гривни и замедление инфляции: почему при этом цены в Украине не снижаются

Рыночная экономика для нашей страны продолжает оставаться чем-то не привычным и не обычным. Один из примеров этого – рост цен, в том числе на импортные товары, при официальном падении инфляции и значительном снижении курса доллара.

Курс гривни vs цены: победа над инфляцией и долларом от НБУ

2019 год уже стал "победным" для Национального банка Украины: впервые за последние годы удалось не только стабилизировать курс гривни, но и серьезно укрепить его по отношению к доллару, а уровень инфляции упал до того уровня, который поставили себе целью в Нацбанке.

Поднявшийся в начале июня до 27,20 грн. за 1 доллар курс уже со середины месяца начал свое падение, то плавное, то резкое, так что к середине декабря составил уже 23,50 грн. за доллар и продолжает оставаться стабильным, чем привел в недоумение многих экспертов и немало порадовал украинцев.

С другой стороны, уже в ходе своего очередного инфляционного отчета за октябрь, в НБУ заявили о снижении годовой инфляции до того уровня, который ставили себе за цель в Нацбанке – в пределах 5-6%. На основании этого на своем заседании 12 декабря совет НБУ принял решение снизить учетную ставку сразу на 2% – до 13,5%. Поскольку в своей борьбе с инфляцией регулятор опирался главным образом на высокую учетную ставку, что снижало число "лишних" денег в экономике и замораживало инфляцию, теперь эта политика, по мнению банкиров, была уже ненужной.

Курс гривни vs цены: не такая уж и победа

Впрочем, вопреки снижению курса доллара и рекордно низкому с 2014 года уровню инфляции, украинцы не ощутили, что живут лучше. Примерно в ноябре отсутствие заметных улучшений с ценами для украинцев стали замечать и чиновники.

Так, заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что падения цен не происходит из-за предпринимателей, заложивших в импортированный товар более высокий курс гривни и не ставших его корректировать.

Еще удивительнее ситуация стала после появления данных Госстата, согласно которым инфляция в Украине по итогам января-ноября 2019 года составила по отношению к аналогичному периоду 2018 года 8,3%, вместо заявленных НБУ 5,1%. При этом лидерами подорожания стали овощи – рост составил 34,7%, что вызвано их неурожаем, подорожание услуг пассажирского железнодорожного транспорта – 24,9% и табачные изделия – 22,4%.

Более того, природный газ и отопление, в котором используется все тот же импортный газ, для украинцев по итогам января-ноября стал дороже соответственно на 6% и 18,7%.

После этого чиновники признали проблему и снова дали свои варианты объяснения.

Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук признав, что при падении курса доллара цены на товары должны снижаться быстрее, объяснил сложившуюся ситуацию "временным лагом" при котором снижение цен не происходит так стремительно, как падение курса. Правда при этом глава правительства отметил, что это "работа Антимонопольного комитета", тем самым косвенно обвинив в нежелании снижать цены бизнес, как это ранее сделал замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.





17 декабря на ниве объяснения феномена не снижающихся цен отметился министр экономики Украины Тимофей Милованов, который объяснил рост цен на импорт на 0,3% взаимным влиянием двух факторов:

- снижением курса доллара по отношению к гривне на 12%;

- ростом средней номинальной заработной платы на 16%.

"Результат борьбы этих противоположных сил – цены на товары со значительной импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно. Если более подробно, то есть и много других факторов... Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов. Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям, то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", – написал министр о сложном влиянии различных факторов на рост цен на своей странице в Facebook.

Курс гривни vs цены: кто в чем виноват

Эксперты не во всем согласны с позицией чиновников, объясняющих отсутствие снижения цен на импортные товары своеобразной нерасторопностью или сговором бизнеса, а также ростом заработной платы.

Так, многие эксперты в целом согласны с тем, что причиной не снижающихся цен на импорт является позиция отечественного бизнеса, правда позиция не специальная, вызванная неким желанием заработать побольше, а скорее старанием избежать риска. Проще говоря, опасений, что после резкого усиления курса гривни к доллару произойдет его резкое падение, что особенно болезненно для торговли, с ее требованием к высокой оборачиваемости капитала и быстрой реализации товара.

По мнению генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, никто не знает каким будет курс через месяц-два, даже в Совете НБУ. В свою очередь появляется невозможность прогнозирования рисков, что становится для бизнеса "головной болью" и которую он старается решать за счет несколько завышенных цен.

Заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что ситуация усугубляется недоверием как бизнеса, так и населения к долговременности укрепления гривни, которой к тому же периодически прогнозируют резкое падение то в октябре, то уже с января. И что хуже всего, появлению подобных прогнозов есть объективные причины, в виде построения пирамиды облигаций внутреннего государственного займа, по мнению экспертов и вызвавшей падение курса доллара, который меняется для покупки ОВГЗ от Минфина. Оборотной стороной этого является ожидание утраты интереса покупателей к облигациям и вывод средств из них, что, по словам экспертов, приведет к неминуемому падению нацвалюты, тем более доходность ценных бумаг падает и падение спроса неминуемо.





Также эксперт не считает особым подспорьем вмешательство в регулирование цен на импорт Антимонопольного комитета, который скорее может повлиять на цену импортных энергоносителей.

Эксперт Growford Institute Алексей Кущ считает, что первопричина – в корне неверно выбранной властью стратегии борьбы с инфляцией, что может привести к падению украинской экономики.

Эксперт отмечает, что власть с помощью НБУ неверно определила суть инфляции в Украине. Если при инфляции спроса, характерной для развитых стран с ростом экономики, рост цен вызывается избытком на руках у населения денег, готовых потому платить больше, повышение учетной ставки, как это делал НБУ, помогает снизить цены, так как снижается количество "лишних" денег, то при инфляции предложения картина ровно противоположная.

Инфляция предложения вызвана не избытком на руках населения денег, а из-за нехватки самого товара на рынке по причине падения внутреннего производства. По словам эксперта, в Украине сегодня наблюдается именно последняя картина, что подтверждается падением промышленного производства с лета, которое только в октябре упало на 5%. Последнее оказалось вызвано как раз мерами НБУ в виде роста учетной ставки, что вело к удорожанию кредитов и невозможности для промышленности кредитовать производство под 20% годовых, так как рентабельность большинства отраслей национальной экономики куда ниже.

Если прежде бизнес пытался развиваться за счет собственных оборотных средств, теперь он такой возможности лишился, подчеркивает эксперт, а это значит, что неминуемо падение промышленного производства, а с ним и экономики, что чревато катастрофическими последствиями в случае мирового финансового кризиса.