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Баланс достигнут: Милованов объяснил рост цен при постоянном укреплении гривны

Глава Минфина отметил, что номинальная зарплата за год выросла на 16%

17 декабря 2019, 16:28
Автор:

• Мария Чиренко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил рост цен при стабильном крепком курсе гривны повышением зарплаты.

"За год курс доллара усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса)… Фактически оба фактора сбалансировались", - написал он в своем Facebook,

Министр отметил, что стоимость товаров со значительной импортной составляющей увеличилась на 0,3%.

По словам Милованова, есть также и другие факторы, которые привели к росту цен. В качестве примера он привел сигареты, цены на которые выросли из-за роста акциза.

"Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям. то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", - пояснил чиновник.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее эксперты рассказали о реакции цен на продукты в Украине на укрепление гривны.

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