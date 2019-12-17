Баланс достигнут: Милованов объяснил рост цен при постоянном укреплении гривны

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил рост цен при стабильном крепком курсе гривны повышением зарплаты.



"За год курс доллара усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса)… Фактически оба фактора сбалансировались", - написал он в своем Facebook,



Министр отметил, что стоимость товаров со значительной импортной составляющей увеличилась на 0,3%.



По словам Милованова, есть также и другие факторы, которые привели к росту цен. В качестве примера он привел сигареты, цены на которые выросли из-за роста акциза.



"Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям. то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", - пояснил чиновник.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее эксперты рассказали о реакции цен на продукты в Украине на укрепление гривны.

