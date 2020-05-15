В Одесской области из-за засухи погибла треть посевов

В северной части Одесской области из-за засухи погибли около 1/3 посевов, судьба еще 1/3 зависит от того, пройдут ли дожди в регионе в ближайшие две недели и еще треть посевов дадут урожай. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.



Замминистра сообщил, что в 2020 году самая плохая ситуация в Бессарабии – там уже погибли минимум 80% посевов, местами это все 100% посевов. При этом пересеять не получится, так как в земле не достаточно влаги. Следующая посевная в регионе состоится только в августе, когда начнется посев озимых культур.

Тарас Высоцкий рассказал, что по предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине – в нынешнем году аграрии рассчитывают собрать 65-68 млн т зерновых.

Ранее "Комментарии" писали, что наполнение днепровских водохранилищ составляет 94%, что обеспечит население и аграриев необходимым количеством пресной воды для соответствующих нужд, уверяют в Государственном водном агентстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!