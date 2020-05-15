В Одесской области из-за засухи погибла треть посевов

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В северной части Одесской области из-за засухи погибли около 1/3 посевов,
судьба еще 1/3 зависит от того, пройдут ли дожди в регионе в ближайшие две
недели и еще треть посевов дадут урожай. Об этом сообщил на своей странице в Facebook
заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
Замминистра сообщил, что в 2020 году самая плохая ситуация в Бессарабии –
там уже погибли минимум 80% посевов, местами это все 100% посевов. При этом
пересеять не получится, так как в земле не достаточно влаги. Следующая посевная
в регионе состоится только в августе, когда начнется посев озимых культур.
Тарас Высоцкий рассказал, что по предварительным оценкам, заактировано 30,5% потерь озимых культур в Одесской области, однако важно, что это не повлияет на общую ситуацию по Украине – в нынешнем году аграрии рассчитывают собрать 65-68 млн т зерновых.
Ранее "Комментарии" писали, что наполнение днепровских водохранилищ
составляет 94%, что обеспечит население и аграриев необходимым
количеством пресной воды для соответствующих нужд, уверяют в
Государственном водном агентстве.
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