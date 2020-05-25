Квотирование импорта удобрений в Украину сыграет на руку Фирташу и взвинтит цены, - аграрии

Квотирование физических объемов импорта минеральных удобрений в Украину из других стран укрепит монополию Group DF Дмитрия Фирташа на рынке и взвинтит цены на удобрения для сельхозпроизводителей. Такого мнения придерживаются украинские аграрии, комментируя информацию о том, что Министерство экономики в лице Межведомственной комиссии по международной торговле в срочном порядке намерено ввести ограничение на импорт, пишет "Цензор.нет".

Отмечается, что комиссия предложила ввести ограничения сроком на 3 года для азотных, азотно-фосфорных и комплексных трехкомпонентных удобрений, импортируемых из Европейского Союза, Беларуси, Узбекистана и других стран. В частности, для азотно-фосфорных предлагается ввести ежегодные квоты на уровне 45-46,8 тыс. тонн, для азотно-фосфорно-калийных — 1,3-1,4 тыс. тонн. При этом квотами не облагается импорт из 58 стран, в том числе Тувалу, Соломоновых островов, Гаити и других экзотических и крайне отдаленных уголков планеты.

Как пишет СМИ, задумка данной инициативы может быть связана с попыткой завести дорогой импорт и принудить аграриев покупать удобрения у местных.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Тарас Качка на своей Facebook-странице заверил, что "вмешательство в рынок удобрений будет минимальным". По его словам, предложение Минэкономики не приведет ни к повышению стоимости удобрений, ни к дефициту, зато поможет сохранить "диверсификацию и предсказуемость импорта".

Свою позицию министерство аргументирует ростом импорта, который якобы негативно сказывается на работе украинских производителей удобрений. Однако, как пишет "Цензор.нет", в Украине стабильно растет производство минудобрений. Так, выпуск всех основных азотных удобрений по итогам 2019 года вырос на 77−87%. Рост объемов производства аммиака составил 67%, удобрений − более 30%. Такую статистику обеспечила, в первую очередь, Group DF Дмитра Фирташа, которой принадлежит четыре крупнейших химпредприятия страны. Еще одно крупное предприятие входит в структуры Игоря Коломойского. Как пишут журналисты, если квоты на импорт таки будут введены, олигархи получат зачищенный от конкурентов рынок сбыта и бесконтрольное право ценообразования.

"Реальную конкуренцию в поставке удобрений украинским потребителям могут составить только внешние производители минеральных удобрений. Конкуренция между национальными производителями по ряду товарных позиций — отсутствует", — говорится в заявлении Союза производителей, импортеров и трейдеров агрохимии и агротехнологий.

В Союзе отмечают также, что ограничение традиционного европейского импорта спровоцирует удорожание продукции, дефицит, ручное управление рынком и коррупцию. Выдачу лицензий замкнут на конкретном чиновнике, а рука государства заменит невидимую рыночную.

"Удобрения, на которые хотят ввести квоты, наш "национальный производитель"-монополист продает по $395 за тонну, тогда как цена в ЕС — $300", — написал нардеп Марьян Заблоцкий в своем telegram-канале.

Издание "Цензор.нет" пишет, что опасения аграриев подкреплены цифрами. Так, ежегодно сельское хозяйство потребляет 600-650 тыс. тонн фосфора. С учетом того, что импорт могут ограничить всего 45 тыс. тонн или примерно 7% от потребности, весь фосфорный рынок замкнут на себе заводы Фирташа. Квотирование по селитре перекроет воздух грузинским и турецким поставщикам, а для импортеров из Казахстана и Узбекистана конечная стоимость удобрения несопоставима с логистическими затратами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!