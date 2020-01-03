Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 03.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Бойцы ООС получили за год 26 млн гривень премий

Денежное поощрение выдавалось за участие в боевых действиях, уничтожение техники противника и выполнение боевых задач

сегодня, 17:08
Автор:

• Сергей Медведев

Военнослужащие ВСУ, принимавшие участие в операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях за 2019 год получили премии, общая сумма которых превысила 26 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В Объединенных силах подведены итоги по поощрению течение 2019 года военнослужащих, привлеченных к проведению операции по отражению и сдерживанию российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей. Так, командованием объединенных сил было выдано 155 приказов для выплат премий и вознаграждений на общую сумму 26790710 гривен", - сообщили в пресс-службе.

Уточним, что военное руководство решило поощрить 4580 человек. Премии за непосредственное участие в боевых действиях получили 3519 военнослужащих. За успешное выполнение боевых задач деньги получили 753 человека. Награду в сумме 1760010 за уничтожение техники противника получили 308 защитников Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей переселенцев и участников АТО-ООС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1844793-za-minuliy-rik-biytsyam-obyednanikh-sil-vidali-ponad-26-mln-grn-premiy
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...