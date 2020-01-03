Бойцы ООС получили за год 26 млн гривень премий

Военнослужащие ВСУ, принимавшие участие в операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях за 2019 год получили премии, общая сумма которых превысила 26 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В Объединенных силах подведены итоги по поощрению течение 2019 года военнослужащих, привлеченных к проведению операции по отражению и сдерживанию российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей. Так, командованием объединенных сил было выдано 155 приказов для выплат премий и вознаграждений на общую сумму 26790710 гривен", - сообщили в пресс-службе.

Уточним, что военное руководство решило поощрить 4580 человек. Премии за непосредственное участие в боевых действиях получили 3519 военнослужащих. За успешное выполнение боевых задач деньги получили 753 человека. Награду в сумме 1760010 за уничтожение техники противника получили 308 защитников Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей переселенцев и участников АТО-ООС.