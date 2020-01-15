Зарплаты топ-чиновников: эксперты оценили целесообразность размеров выплат

В Украине бурно обсуждают ставшие достоянием общественности суммы - заоблачные премиальные, выплаченные заместителям министров, министрам, представителям "Нафтогаза". Также ходят слухи, что зарплаты депутатов и членов правительства вырастут в разы. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими размышлениями по этому поводу.

С одной стороны – власть имущим неэтично получать астрономические "бонусы", тогда как украинцы выезжают из страны из-за неадекватно низких зарплат. С другой – работать за "среднюю зарплату" на столь высоких должностях вряд ли есть смысл (о чём говорит премьер Алексей Гончарук, называя повышение зарплат чиновникам Кабмина способом преодоления коррупции). Слово – экспертам.



"Некоторые оклады завышены в сотни раз"

Политолог Олег Гнатюк акцентирует, что каждый гражданин Украины на своем уровне приносит пользу обществу благодаря своей профессии. В этом контексте, профессия врача или пожарного, которые спасают жизнь другим людям или учителя, который закладывает знания для будущих поколений, являются, по словам эксперта, иногда более весомой и общественно значимой, чем министерская должность. Однако, при этом - смехотворно оплачивается в нашем государстве.

"Министрами в нашем государстве должны становиться по зову души, а не из расчета получить дополнительную финансовую выгоду за счет работающих украинцев, - уверен Гнатюк. - То, что министры могут зарабатывать больше, чем представители других профессий – очевидно. Однако, вопрос здесь - сколь существенной будет такая разница. Анализируя зарплатный фонд отдельных министров, их замов и госсекретарей за прошлый месяц, можно уверенно сказать, что некоторые из них завышены по своему окладу в сотни раз (к примеру, руководство Министерства культуры, молодежи и спорта задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму более 2 млн. грн). Такая существенная диспропорция в зарплатах на рынке труда может свидетельствовать о личной выгоде и желание наживы этих руководителей за счет простых людей (налогоплательщиков)".

Кто-то может упрекнуть, что заработные платы топ-чиновников в государстве должны быть заоблачно высокими, ведь по-другому мы не искореним коррупцию. Это конечно было бы правильно, но лишь в условиях динамичного развития и экономической стабильности в государстве, подчеркивает политолог.

"Но в условиях, когда значительная часть общества находится за чертой бедности, "заоблачные" зарплаты чиновников общественного консенсуса не добавят, - говорит Гнатюк. - Ведь тех премий, которые в декабре насчитали себе руководители министерств, некоторым трудолюбивым украинским гражданам хватило бы на годы размеренной жизни. То же самое можно сказать о зарплатах судей, которые являются непропорционально высокими".

Кроме этого, необходимо помнить, что в Украине идет война, наши защитники погибают каждый день от пули врага, многие из них навсегда возвращаются домой искалеченными до конца жизни.

"Действовать чиновникам и политикам в направлении личного обогащения в такой непростой для страны время - равноценно мародерству", - резюмирует Олег Гнатюк.

"Конец эпохи бедности"

Политический эксперт Богдан Мирошников напоминает, что когда к власти приходили "новые лица", то обещали, что настанет конец эпохи бедности.

"Непонятно, что они имели в виду, но их избиратели восприняли это на свой счет. А зря. Ведь уже через несколько месяцев, "новые лица" навыписывали себе премий на десятки миллионов гривень. И это только в Кабмине, - отмечает политэксперт. - В итоге, учителя 4000 долларов не получают, зато такую з/п будут теперь, возможно, будут получать депутаты ВР. Про зарплату Смелянского (гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, который, согласно данным первого секретаря Национального союза журналистов Украины Лины Кущ, получал в 2018 году - 571 966 гривен 70 копеек в месяц, в 2019-м - 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц, а в 2020-м будет получать 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц – прим. ред.) скоро будут ходить легенды - получать в 2,5 раза больше президента США и в 2 раза больше, чем коллега Смелянского из почты США - это надо уметь... И я не думаю, что у директора отделения прибавится мотивации работать, если он знает, что получает в 250 раз меньше гендиректора".

По мнению Мирошникова, учитывая ситуацию в нашей стране (экономическую, социальную, отягощенные гибридной войной с РФ), такие "официальные" зарплаты и премии являются неэтичными. Особенно, когда они в десятки и сотни раз превышают среднюю зарплату в Украине.

"Проблема в тотальной коррупции"

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий уверен, что проблема куда обширнее, чем высокие зарплаты высокопоставленных украинцев и их окружения.

"Бывшие и нынешние власть имущие порой 100 тысяч за вечер могут потратить в ресторане. Это даже не карманные деньги для некоторых из них. Во времена Януковича человек, занимавшийся вопросами инфраструктуры и транспорта, получал откаты в 100-200 тысяч - по той или иной стройке, - отмечает политтехнолог. – Да, для обычного украинца это - большие деньги. А для истеблишмента – ничто. Если с помощью высоких зарплат решат проблему коррупции - ок. Но пока так не получалось".

По мнению Голобуцкого, пришедший на чиновничью должность человек из коммерции может какое-то время работать за предложенный ему оклад. Но рано или поздно получать копейки, решая вопросы на миллиарды станет для него "неинтересно".

"Проблема в тотальной коррупции в Украине – и в относительной толерантности к коррупции в нашем обществе. И в тотальном лицемерии, - говорит эксперт. - Я сейчас читаю возмущенные посты касательно данных о зарплатах и премиях нынешних чиновников, написанные людьми, которые сами брали взятки на миллионы долларов, будучи при власти".

Голобуцкий уверен, что решить проблемы можно лишь сделав коррупцию в стране невыгодной. Когда закон будет реально – один для всех. Когда антимонопольные органы действительно будут сражаться с монополиями, а антикоррупционные – с коррупцией, а не становится придатками тех зол, с которыми должны бороться.

"Вопрос не в зарплатах, а в (не)функционированни законов, - подчеркивает эксперт. – Наш парламент зависит от трех-четырех олигархов, у нас несколько финансово-промышленных групп постоянно воюют друг с другом. За себя. Но не за лучшую Украину для всех. Не изменим этого – не изменится ничего".

Как сообщал портал "Комментарии", лидером по самой высокой зарплате стал министр иностранных дел Вадим Пристайко, который получил 234 тысячи гривен.

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