Стало известно, кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен

Обнародована инфорграфика зарплат министров за декабрь, стало известно, у кого какая получилась после повышения, пишет “Сегодня.”



Лидером по самой высокой зарплате стал министр иностранных дел Вадима Пристайко который получил 234 тысячи гривен. Министру юстиции Денису Малюське выдали 226 тысяч гривен, а министр соцполитики Юлия Соколовская получила 217 тыч. грн.

У других чиновников суммы меньше, но тоже внушительные. Так, к примеру, за декабрь министр по делам ветеранов Оксана Коляда получила зарплату в размере 159 тысяч гривен, министру обороны Андрею Загороднюку досталось меньше – 97 тыс. грн. Вице-премьер по интеграции Дмитрий Кулеба получил 87 000, а работу министра Кабинета Министра Дмитрия Дубилета оценили в 17 тысяч гривен.





Как сообщало издание "Комментарии", 14 января глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тысяч гривен, а также что парламент должен навести порядок с этими средствами, потому что нардепы обязаны отчитываться перед бухгалтерией, на что они их потратили.



Ранее бывший вице-премьер, министр социальной политики Павел Розенко сообщал о том, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз и теперь она составит более 100 тыс. грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил резкое повышение зарплаты чиновникам. По его словам, в Украине на протяжении длительного периода чиновники получали несколько тысяч гривен, и в это же время в конвертах получали значительные суммы или же по теневым схемам "воровали десятки и сотни миллионов долларов".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!