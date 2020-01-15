Стало известно, кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен

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инфорграфика зарплат министров за декабрь, стало известно, у кого какая
получилась после повышения, пишет “Сегодня.”
У других чиновников суммы меньше, но тоже внушительные. Так, к примеру, за декабрь министр по делам ветеранов Оксана Коляда получила зарплату в размере 159 тысяч гривен, министру обороны Андрею Загороднюку досталось меньше – 97 тыс. грн. Вице-премьер по интеграции Дмитрий Кулеба получил 87 000, а работу министра Кабинета Министра Дмитрия Дубилета оценили в 17 тысяч гривен.
Как сообщало издание "Комментарии", 14 января глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тысяч гривен, а также что парламент должен навести порядок с этими средствами, потому что нардепы обязаны отчитываться перед бухгалтерией, на что они их потратили.
Ранее бывший вице-премьер, министр социальной политики Павел Розенко сообщал о том, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз и теперь она составит более 100 тыс. грн.
Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил резкое повышение зарплаты чиновникам. По его словам, в Украине на протяжении длительного периода чиновники получали несколько тысяч гривен, и в это же время в конвертах получали значительные суммы или же по теневым схемам "воровали десятки и сотни миллионов долларов".
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