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Чиновникам резко увеличили зарплаты, чтобы они не воровали

Гончарук считает, что работа чиновников должна хорошо оплачиваться, чтобы у них не было соблазна красть

сегодня, 07:41
Автор:

• Наталья Шевченко

С помощью значительного повышения оплаты труда представителям власти правительство ушло от теневых схем. Так в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук объяснил резкое повышение зарплаты чиновникам.

Гончарук отметил, что в Украине на протяжении длительного периода чиновники получали несколько тысяч гривен, и в это же время в конвертах получали значительные суммы или же по теневым схемам "воровали десятки и сотни миллионов долларов".

“Политики не нуждались в высокой зарплате, им было удобно грабить страну и прибедняться перед украинцами, сейчас мы прекратили эту практику откатов и теневых схем” – отметил политик.

Также он отметил, что работа должна достойно оплачиваться и чиновники должны получать высокую зарплату, чтобы у них не было желания злоупотреблять своим служебным положением.

Как сообщало издание "Комментарии", 14 января глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тысяч гривен, а также что парламент должен навести порядок с этими средствами, потому что нардепы обязаны отчитываться перед бухгалтерией, на что они их потратили.

Ранее бывший вице-премьер, министр социальной политики Павел Розенко сообщал о том, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз и теперь она составит более 100 тыс. грн.  


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Источник: https://comments.ua/
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