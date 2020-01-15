Чиновникам резко увеличили зарплаты, чтобы они не воровали

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С помощью значительного повышения оплаты труда
представителям власти правительство ушло от теневых схем. Так в своем
Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук объяснил резкое повышение
зарплаты чиновникам.
Гончарук отметил, что в Украине на протяжении длительного
периода чиновники получали несколько тысяч гривен, и в это же время в конвертах
получали значительные суммы или же по теневым схемам "воровали десятки и сотни
миллионов долларов".
“Политики не нуждались в высокой зарплате, им было удобно
грабить страну и прибедняться перед украинцами, сейчас мы прекратили эту
практику откатов и теневых схем” – отметил политик.
Также он отметил, что работа должна достойно оплачиваться и чиновники должны получать высокую зарплату, чтобы у них не было желания злоупотреблять своим служебным положением.
Как сообщало издание "Комментарии", 14 января глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил о том, что зарплата народного избранника сейчас составляет 65 тысяч гривен, а также что парламент должен навести порядок с этими средствами, потому что нардепы обязаны отчитываться перед бухгалтерией, на что они их потратили.
Ранее бывший вице-премьер, министр социальной политики Павел Розенко сообщал о том, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз и теперь она составит более 100 тыс. грн.
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