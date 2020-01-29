Компенсация жителям Донбасса за разрушенное жилье: кто рискует не получить возмещение и какова перспектива таких выплат

Советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Артем Салихов сообщил, что с 2020 года жителям подконтрольной части Донбасса начнут возмещать средства, если их жилье было разрушено в результате боевых действий. На это в госбюджете заложено более 40 миллионов гривен. Эксперты пояснили изданию "Комментарии", каковы шансы, что все пострадавшие со временем получат компенсацию, а также рассказали о рисках ситуации с подобного рода выплатами.

"Постановление о компенсации появилось летом 2019-го, но лишь для тех, кто остался на месте проживания"

Правовой аналитик благотворительного фонда (БФ) "Право на захист" Элина Шишкина отмечает, что согласно данным прошлого года, в подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей было повреждено и разрушено около 20 тысяч домов. Но данные постоянно меняются — вследствие обстрелов появляются новые повреждения, проводятся ремонтные работы.

"Постановление о компенсации (№623) появилось летом 2019 года. Именно тогда были внесены изменения в правительственное постановление №947 касательно компенсации за разрушенное жилье людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, — поясняет правовой аналитик. — В прошлом варианте речь шла о техногенных и природных катастрофах: взрывы баллонов с газом, наводнения, землетрясения. В новом постановлении была добавлена новая формулировка. Теперь право на компенсацию получили люди, жилье которых было разрушено в результат военной агрессии РФ".

Но при этом отмечалось, что право на такую компенсацию имели лишь те, кто остался на месте проживания.

"То есть, к примеру, в прифронтовой Марьинке на Донетчине дом человека был разрушен в результате обстрела. Пострадавший остался в своем же городе – у родственников или знакомых. И тогда он имеет право на компенсацию. А если выехал из своего города и стал жить в другом месте, став переселенцем, то такого права он уже не имеет. Наша организация, как и другие правозащитники, критиковала этот несправедливый момент", — говорит Элина Шишкина.

"В прифронтовых поселках и селах могут возникнуть проблемы с документами на право собственности"

Позже именно под это постановление №623 в госбюджете-2020 было заложено 40 миллионов гривен. Максимально допустимая сумма компенсации, согласно этому постановлению, — 300 тысяч гривен. Тогда как у некоторых пострадавших домов реальная стоимость может быть намного больше.

"Так что постановление нужно дорабатывать в ряде моментов, — уверена представитель БФ "Право на защиту". — Кроме того, должен быть разработан четкий порядок получения компенсации: куда пострадавшим обращаться, с какими документами, где и как можно будет получить компенсацию. Осенью проект изменений к постановлению №947 был выставлен на сайте МинВОТ для общественного обсуждения. Сейчас, насколько мне известно, идет доработка соответствующего механизма".

Среди рисков, которые видны эксперту уже сейчас: в прифронтовых поселках и селах могут возникнуть проблемы с документами на право собственности; оценка повреждений может проводиться некорректно.

"И еще раз подчеркну — нужен четкий механизм порядка подачи документов с их перечнем, утверждения решения о компенсации, получения этой самой компенсации. Важно, чтобы пострадавшие понимали: когда, где и каким образом они могут начать путь к получению компенсации", — резюмирует Шишкина.

"Привлечение к процессу органов местного самоуправления — самое простое и эффективное решение"

Юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко обращает внимание, что из-за ограниченного размера компенсации (300 тысяч) на одно домохозяйство, а также условия, что человек, жилье которого пострадало от обстрелов, должен оставаться в том населенном пункте, в котором произошли разрушения, на компенсацию сможет претендовать малый процент граждан. Тем более, что средств в текущем году выделили на это явно недостаточно.

"Окончательного текста постановления о компенсациях пока нет. После его появления можно будет говорить, каким образом всё будет урегулировано. Вероятно, произойдет расширение субъектного состава претендентов, — отмечает юрист. — В этом году и с этим финансированием точно не будет значительного компенсирования пострадавшим. Но если рассматривать это как первый шаг к налаживанию механизма компенсирования, то это — позитивный момент".

Фоменко обращает внимание, что из комментариев Салихова становится понятно, что оценивать состояние пострадавшего жилья будут гражданские специалисты местного самоуправления.

"Привлечение к этому процессу органов местного самоуправления (в первую очередь — военно-гражданских администраций) — наиболее простое и наиболее эффективное решение, — подчеркивает юрист. — Они находятся на местах, имеют возможность вести базы разрушенного жилья (что и делается). Скорее всего, выплата компенсаций будет происходить на основании этих баз после соответствующих корректировок и уточнений. Ведь некоторое количество разрушений уже было ликвидировано либо за счет личных средств пострадавших, либо с помощью гуманитарных организаций".

"Украина должна готовить большую, аргументированную претензию к РФ в международные суды"

Восстановление инфраструктуры и разрушенных домов граждан, пострадавших вследствие боевых действий на востоке Украины, возможно и необходимо — в рамках возможностей украинской власти и действующего законодательства.

"Но, если это проходит за счет госбюджета Украины, необходимо одновременное предъявление в международных судах и организациях материальных претензий к Российской Федерации", — уверен руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко.

На международном уровне должна идти речь о компенсации всех причиненных Украине убытков вследствие российской агрессии. В том числе — убытков, которые понесли мирные граждане.

"Ведь первопричиной разрушения их жилья стала именно российская агрессия. И именно Россия является первопричиной войны. Так что крайне необходимо, чтобы Украина готовила большую, аргументированную претензию в международные суды. Претензию к РФ как к державе-агрессору — о компенсации всего причиненных боевыми действиями ущерба — материального и морального", — подытожил Александр Мусиенко.

Как ранее писали "Комментарии", Конституционный суд Украины (КСУ) отказался проверять на соответствие Конституции законы об особом статусе Донбасса, о создании необходимых условий для мирного урегулирования и о недопустимости преследования участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" данное решение и высказали мнения, не будут ли соответствующие законы, в случае их принятия, признаны со временем неконституционными.

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