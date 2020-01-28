Почему КСУ отказывается проверять законы о Донбассе на конституционность: мнения экспертов

Представление в КСУ о проверке законов по Донбассу на соответствие Конституции подали депутаты парламентской фракции "Объединение Самопомощь". Причем сделали это 19 июля 2019 года, за два дня до досрочных выборов Верховной Рады девятого созыва. 12 декабря уже новый парламент продлил на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". А 27 января 2020 Большая палата КСУ отказала в открытии производства по указанному выше представлению, в котором теперь уже экс-нардепы отмечали, что закон "об особом статусе" был принят под внешним влиянием России, ограничивает суверенитет Украины над частью территории, оккупированной РФ, нарушает принцип унитарности, а также угрожает консолидации и развитию украинской нации.



"Без установления в ОРДЛО реальной украинской власти, украинские законы там не заработают"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец отмечает, что не видел на сайте КСУ обоснования для отказа в рассмотрении указанного представления. Но подчеркивает, что у КСУ есть определенный перечень оснований, согласно которым может быть дан такой отказ.

"Вероятнее всего, речь идет о не отнесении к полномочиям суда вопросов, которые были поставлены в обращении 53 нардепов. Скорее всего, решение будет обосновано этим, – считает Ростислав Кравец. – Что касается предоставления отдельного статуса ОРДЛО – то это, действительно, на мой взгляд, противоречит Конституции Украины. Наша страна является унитарной, без регионов с "отдельным статусом", без федераций и конфедераций. Так что этот закон, который с момента принятия ВР осенью 2014-го так и не заработал и вряд ли заработает, противоречит основополагающим нормам и принципам Конституции Украины".

Юридический эксперт подчеркивает, что без полного контроля Украины над ОРДЛО, без установления там реальной украинской власти, украинские законы там не заработают.

"На сегодняшний момент механизма провести в ОРДЛО выборы, которые были бы легитимны, не существует. Вся эта ситуация, как и ожидалось, может быть заморожена (как в Абхазии и Приднестровье), что, как мне кажется, устраивает все стороны конфликта, кроме самих граждан, живущих на временно неподконтрольной территории", – уверен Кравец.

"Нынешняя подача в КСУ – попытка пиара"

Глава общественной организации "Re:Старт" Оксана Чепижко считает, КСУ по формальным признакам отказал в открытии производства по рассмотрению Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Действие данного закона в декабре 2019 года было продлено еще на год, – напоминает Чепижко. – Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на создание "дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН"".

Эксперт считает решение Конституционного суда абсолютно правильным. Дескать, закон "об особом статусе Донбасса" принимался при президентстве Порошенко как часть международных соглашений в рамках урегулирования конфликта на Донбассе. И постоянно продлялся предыдущим составом Верховной Рады.

"Нынешняя подача в КСУ, инициированная депутатами " Самопомощи " летом 2019 года, является попыткой пиара среди части избирателей и не отвечает государственным интересам Украины", – говорит Чепижко.

Что же касается судьбы других законопроектов, то это, по мнению эксперта, зависит от того, будет ли процесс реинтеграции Донбасса выведен из тупика путем модернизации минских соглашений.

"Решения по тем или иным законам могут быть приняты под влиянием ситуации в РФ"

Политолог Андрей Золотарев отмечает: нет никакой гарантии, что через какое-то время соответствующие законы "донбасско-минского пула", в случае их принятия, не будут признаны неконституционными.

"У нас уже были прецеденты подобной правовой эквилибристики. Когда то, что считалось нормой в одной ситуации, в другой объявлялось незаконным – и наоборот. Можно вспомнить языковые законы, расширение президентских полномочий времен Януковича, – отмечает политолог. – Потом этому дали "обратный ход". Так и по законам, связанным с конфликтом на Донбассе. Не факт, что после их принятия через какое-то время не возобладает другой подход".

В зависимости от политической конъюнктуры в Украине меняется и правовая оценка, подчеркивает Золотарев. И лишь когда политическая целесообразность перестанет править бал, можно будет сказать, что мы стали ближе к правовому государству.

"Имеет значение и внешний фактор. Украина является в данный момент страной с ограниченным суверенитетом. И решения по тем или иным законам могут быть приняты под влиянием ситуации в РФ или на коллективном Западе", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Конституционный суд Украины решил отказать в проверке законов об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков на соответствие Конституции Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!