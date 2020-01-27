КСУ отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса

Конституционный суд Украины решил отказать в проверке законов об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков на соответствие Конституции Украины. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте КСУ.

Большая палата Конституционного суда отказала в рассмотрении конституционного представления 53 депутатов Верховной рады 8-го созыва.

Инициировала такую проверку фракция "Самопомощь". Тогда депутаты просили о признании неконституционными законы "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Напомним, что судебные решения КСУ являются окончательными, процедура обжалования не предусмотрена.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские эксперты рассказали, чем чревато закрепление особого статуса Донбасса для Украины.

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