"Особый статус" Донбасса: эксперты оценили возможные изменения в Конституцию

Во время переговоров в Москве канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и намеченную на весну встречу в "нормандском формате" (РФ, Германия, Франция, Украина). При этом Путин подчеркнул, что особый статус Донбасса должен быть официально закреплен в Конституции Украины. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение о том, чем чревато такого рода "закрепление", и как нужно действовать украинской власти ради урегулирования конфликта.

"Гуманитарная агрессия продолжается"

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев уверен: то, что Путин продолжает настаивать на закреплении особого статуса Донецкой и Луганской области в Конституции Украины, является одним из пунктов в стратегии Кремля по федерализации Украины, по разделению унитарного государства на отдельные объекты, воздействие на которые в РФ будут усиливать с каждым годом всё больше.

"Влияние на русифицированные города в Украине является очень большим. Эту гуманитарную составляющую только продолжают усиливать в РФ. Теперь надо закрыть гештальт с юридической составляющей, - считает Кабакаев. - После этого будут внедрять план разделения украинцев ментально и идентично".

Гуманитарная агрессия продолжается - и будет только набирать обороты, подчеркивает координатор в "СтопТеррор".

"К сожалению, новоизбранная власть не только не концентрирует свое внимание на укреплении нации и ее идентичности, но и препятствует этому, пытаясь понравиться Владимиру Путину, в мечтах рассказывая о скором окончании войны, - говорит Кабакаев. - РФ и в дальнейшем будет пытаться разрушить международную коалицию против режима Путина".

"Программа-максимум Москвы"

Политический социолог Алексей Полтораков также уверен, что реализация идеи федерализации Украины в той или иной форме, прежде всего в терминах "особого статуса Донбасса", является одной из ключевых стратегических целей России по "украинскому вопросу".

"Закрепление этой нормы в Конституции Украины видится Москвой элементом "программы-максимума". Настолько высоко выставляемая Москвой планка запросов расширяет пространство для политико-дипломатических маневров – в терминах взаимных потенциальных уступок, поблажек и тому подобного, - отмечает эксперт. - Текущая задача Кремля – как минимум "вбросить" в поле переговоров и обсуждений данную тему, дабы она постоянно присутствовала - хотя бы подспудно".

Именно по такой схеме Россия "продавила" в свое время неоднозначную и рискованную для нас "формулу Штайнмайера", по которой Украина взяла на себя обязательства организовать и провести выборы на территории ОРДЛО, подчеркивает Полтораков.

"Идея "особого статуса Донбасса" видится в этом свете достаточно логичным ее продолжением, с соответствующей перспективой ее распространения, - продолжает политический социолог. - В краткосрочной перспективе – собственно на ОРДЛО (т.е. неподконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей), в среднесрочной – на Луганскую и Донецкую области в целом, в долгосрочной – на прочие небеспроблемные области, скажем, Харьковскую и Одесскую или "даже" Закарпатскую".

При этом, по мнению эксперта, ни украинский политикум, ни украинское общество не готовы к таким сценариям развития событий.

"Любой неоднозначный компромисс по данной проблеме будет автоматически воспринят крайне негативно, - считает Полтораков. - Тем более, что на повестке дня стоят до сих пор нерешенные проблемы несколько меньшего масштаба: от обмена пленными/заложниками и разминирования - до прекращения огня и разведения войск. И только после того, как прогресс в этих вопросах будет явным и очевидным, можно будет переходить к проблематике следующего уровня, то есть - вопросам амнистии, выборов и тому подобному".

"Нужна новая Конституция"

Глава общественной организации "Re:Старт" Оксана Чепижко обращает внимание на то, что позиция России с 2015 года принципиально не меняется - и заключается в буквальном выполнении Минских соглашений.

"В нынешней ситуации это может привести к внутреннему взрыву, а также к продолжению длительного противостояния между Украиной и Россией, - уверена эксперт. - Исходя из данной ситуации, на начало 2020 года ключевой задачей нашей власти в деле реинтеграции Донбасса является смена внутриполитических приоритетов и переход на новую идеологию комплиментарности с широким участием переселенцев. Политической задачей номер один остаётся административно-территориальная реформа для всех регионов Украины, которая сможет совместить унитарную модель государства с действительными экономическими и культурными правами и особенностями регионов, а также - смена экономической модели экономики страны с сырьевой на создание продукта с высокой добавочной стоимостью с учетом инноваций".

Во внешней политике, по мнению Чепижко, необходимо перестать биться головой об стену в вопросе вступления Украины в НАТО - и закрепить нейтральный статус государства, с возможностью смены исключительно путем референдума.

"Нужна новая Конституция. Эта уже устарела и всё равно не выполняется. Еще необходимо пересмотреть в 2020 году условия Ассоциации Украина-ЕС, что даст возможность поэтапно вернуть рынки России и СНГ, - говорит Чепижко. - После субботнего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву новую Европу от Владивостока до Лиссабона не видит только слепой. И мы должны стать успешной частью этого проекта. Тем более, что Европа сейчас будет стараться завершить конфликт как можно быстрее. Ее и кипрский вариант устроит на крайний случай. Всё равно процесс снятия санкций с Москвы уже принципиально решен. Сейчас мяч находится на поле Украины".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в "ДНР" потребовали обсудить правки в Конституцию.





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