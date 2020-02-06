Около 15 млн грн: задолженность по льготам и субсидиям есть в 19 областях

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В
19 областях Украины в начале наступившего года зафиксирована задолженность по льготам
и субсидиям на оплату коммунальных услуг - общая сумма долгов составила 14,6
млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины.
Председатель
Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал, что задолженность может быть не погашена
в этом году. По его словам, такая угроза возникает из-за того, что в законе о
государственном бюджете на 2020 год предоставления этой субвенции местным
бюджетам не предусмотрено.
"Кому-то
такая сумма в масштабах всей страны будет казаться незначительной. Но есть
опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто
сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за
немалых тарифов", - сказал Пацкан.
Отметим,
что наибольший долг сейчас есть во Львовской области – 7,2 млн грн, тогда как в
Днепропетровской – 4,9 млн грн, Киевской – 0,6 млн грн, а Запорожской – 0,5 млн
грн.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что работающих неофициально будут лишать субсидий. Такое может произойти, если же суд докажет, что человек
работал неофициально и при этом получал субсидию.
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