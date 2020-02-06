Около 15 млн грн: задолженность по льготам и субсидиям есть в 19 областях

В 19 областях Украины в начале наступившего года зафиксирована задолженность по льготам и субсидиям на оплату коммунальных услуг - общая сумма долгов составила 14,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал, что задолженность может быть не погашена в этом году. По его словам, такая угроза возникает из-за того, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставления этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

"Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться незначительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за немалых тарифов", - сказал Пацкан.

Отметим, что наибольший долг сейчас есть во Львовской области – 7,2 млн грн, тогда как в Днепропетровской – 4,9 млн грн, Киевской – 0,6 млн грн, а Запорожской – 0,5 млн грн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что работающих неофициально будут лишать субсидий. Такое может произойти, если же суд докажет, что человек работал неофициально и при этом получал субсидию.

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