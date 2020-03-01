Минфин подсчитал расходы на социалку

Расходы госбюджета на социальное обеспечение граждан в феврале текущего года составили 49,5 млрд грн. Отмечается, что эта сумма ниже запланированной на 6,7 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Согласно данным ведомства, на экономию бюджетных средств повлияли несколько факторов. Количество получателей субсидий уменьшилось из-за роста доходов населения, которые, по мнению сотрудников министерства, опережает рост цена на услуги ЖКХ. Также, на уменьшение расходов повлияла теплая погода, которая держалась в Украине все зимние месяцы.

Как сообщал портал "Комментарии", в 19 областях Украины в начале наступившего года зафиксирована задолженность по льготам и субсидиям на оплату коммунальных услуг - общая сумма долгов составила 14,6 млн грн.

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