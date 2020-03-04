"Три квартиры, два участка и номер в гостинице": Аваков заполнил декларацию о доходах

Министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал более 1 млн грн зарплаты за 2019 год. Документ уже опубликован на сайте с декларациями госслужащих.

Также Аваков отметил, что в его собственности за прошлый год имеется три квартиры, два участка земли по 1200 м.кв, один из которых принадлежит супруге министра Инне Аваковой. Кроме того, в постоянной аренде у главы МВД находится номер в одном из отелей Киева.

Вместе с тем, Аваков задекларировал 33 произведений искусства, трое часов, антикварные изделия, коллекционные монеты, картины, вино, украшения, брендовую одежду жены и ее шубы.

Министр внутренних дел задекларировал 12 акций в ПАО ФК "Металлист". Аваков указал, что за год получил зарплату в размере 1 120 887 гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис генерального прокурора откроет закрытые данные о доходах областных и местных прокуроров, чтобы их декларации были прозрачны для налогоплательщиков.

"Теперь каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - указано в сообщении генерального ведомства гособвинителей.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!