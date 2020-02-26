Прокуроры Украины откроют налогоплательщикам свои доходы

Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших сотрудников Генпрокуратуры и их близких родственников станет открытой. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса генерального прокурора, применены предыдущим руководством Генеральной прокуратуры Украины.

"Теперь каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - указано в сообщении.

Отметим, что ограничения в допуске к информации о доходах прокуроров были введены в марте 2018 года согласно Закону "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время митинга за отставку директора НАБУ Артема Сытника, Офис Генпрокурора забросали именными яйцами.

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