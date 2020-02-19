Фотофакт: Офис генпрокурора "атаковали" десятками яиц

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В Киеве у входа в здание Офиса генерального прокурора выставили десятки лотков яиц. Как сообщает "Деловая столица", на яйцах написано "Сытник – вон!".
Так,
сегодня в столице митингуют аграрии, требуя уволить директора
НАБУ Артема Сытника. Ранее люди пригнали
фуру с антирекламой Сытника, обвинив в коррупции, скандировали лозунги с
плакатами в руках, а теперь вот устроили "яичную акцию". Издание пишет, что
протестуют работники предприятий "Укрлендфарминг" и
"Авангард". Сообщается, что якобы незаконные действия силовиков могут
сорвать посевную кампанию, остановить работу птицекомплексов и оставить без
работы тысячей людей.
Напомним, в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
руководителя НАБУ.
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что в спальном районе Киева мужчина пытался
расстрелять прохожих. Так, на Голосеевском проспекте киевлянин устроил хаотичную стрельбу, целясь в прохожих. На место тут же отправились несколько
нарядов патрульных, которые по горячим следам вышли на след стрелка –
38-летнего местного жителя.
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