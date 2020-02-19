Фотофакт: Офис генпрокурора "атаковали" десятками яиц

В Киеве у входа в здание Офиса генерального прокурора выставили десятки лотков яиц. Как сообщает "Деловая столица", на яйцах написано "Сытник – вон!".





Так, сегодня в столице митингуют аграрии, требуя уволить директора НАБУ Артема Сытника. Ранее люди пригнали фуру с антирекламой Сытника, обвинив в коррупции, скандировали лозунги с плакатами в руках, а теперь вот устроили "яичную акцию". Издание пишет, что протестуют работники предприятий "Укрлендфарминг" и "Авангард". Сообщается, что якобы незаконные действия силовиков могут сорвать посевную кампанию, остановить работу птицекомплексов и оставить без работы тысячей людей.

Напомним, в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности руководителя НАБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в спальном районе Киева мужчина пытался расстрелять прохожих. Так, на Голосеевском проспекте киевлянин устроил хаотичную стрельбу, целясь в прохожих. На место тут же отправились несколько нарядов патрульных, которые по горячим следам вышли на след стрелка – 38-летнего местного жителя.

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