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В спальном районе Киева мужчина пытался расстрелять прохожих

На Голосеевском проспекте киевлянин устроил хаотичную стрельбу, целясь в прохожих

сегодня, 12:35 976
Автор:

• Елена Волкова

В спальном районе Киева мужчина пытался расстрелять прохожих

Вчера на Голосеевском проспекте Киева были слышны звуки выстрелов. Как информируют в столичном управлении Нацполиции, неизвестный устроил хаотичную стрельбу, целясь в прохожих.

На место тут же отправились несколько нарядов патрульных, которые по горячим следам вышли на след стрелка – 38-летнего местного жителя. У мужчины изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а его самого забрали в райуправление полиции для дальнейших объяснений. К счастью, в результате хаотичной стрельбы никто не пострадал, а копы решают, по какой статье открывать уголовное производство.

Как сообщал сайт "Комментарии", 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка. Как сообщили в облуправлении Нацполиции, в результате стрельбы двоих мужчин с огнестрельными ранениями увезла "скорая". Звонивший в полицию рассказал о выстрелах, а также о том, что водители на внедорожниках стреляли  друг в друга, после чего быстро скрылись с места ЧП. По неподтвержденной информации, стрельбу могли открыть по авто некого Артура Пашкуляка, имя которого в СМИ связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.


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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/pravooxoronczi-vstanovlyuyut-obstavini-inczidentu-iz-zastosuvannyam-pnevmatichnoji-zbroji-na-prospekti-golosijivskomu/
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