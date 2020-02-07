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В Мукачево произошла перестрелка на внедорожниках: есть раненые

Стрельбу могли открыть по авто Артура Пашкуляка, имя которого в СМИ связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо

сегодня, 14:32
Автор:

• Елена Волкова

В Мукачево произошла перестрелка на внедорожниках: есть раненые

Сегодня утром в Мукачево (Закарпатье) произошла перестрелка. Как сообщили в облуправлении Нацполиции, в результате стрельбы двоих мужчин с огнестрелом увезла скорая.

По информации правоохранителей, сообщение о перестрелке по ул. Сеченова им поступило около 10:00. Звонивший рассказал о выстрелах, а также о том, что водители на внедорожниках стреляли  друг в друга, после чего быстро скрылись с места ЧП. По данным полиции, с огнестрельными ранениями в больницах сейчас находится два человека: 24-х и 40-летний местные жители. По данному факту продолжается расследование. Согласно неподтвержденной информации, стрельбу могли открыть по авто некого Артура Пашкуляка, имя которого в СМИ связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один из преступников взорвал себя. На улице Клочковской, невзирая на толпу людей на территории супермаркета, мужчина достал оружие и на парковке открыл огонь по двум людям. Один из них умер в карете скорой. Стрелок скрылся на черном внедорожнике Toyota RAV4. Отъехав на несколько километров, преступник поджег авто и бросил там часть оружия. Мужчина попытался бежать в сторону Новой Баварии, но возле Южного вокзала его заметили патрульные: во время задержания стрелок достал гранату и взорвал себя.


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Источник: https://comments.ua/
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