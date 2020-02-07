В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности руководителя НАБУ

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В Верховной Раде зарегистрирован проект
постановления об увольнении руководителя Национального антикоррупционного
бюро Украины (НАБУ) с должности. Об этом в своем Telegram-канале написал народный
депутат Алексей Гончаренко.
Нардеп отметил, что изначально подписи под документом поставили 221 депутат,
но позже некоторые их отозвали и сейчас документ подписан 216 нардепами.
Ранее "Комментарии" писали, что глава НАБУ Артем Сытник
сообщил, что детективы Бюро, которые будут расследовать уголовные
производства о преступлениях во время акций протеста в Киеве в ноябре 2013 года
– феврале 2014 года, не изучили материалы дел. "Это 15 тыс. томов. Проблема в
том, что прошло 5 лет, а дела не расследованы Генеральной прокуратурой, и
сейчас они передаются. Я не могу сказать, что за этот период, пока они
находятся у нас, детективы изучили 15 тыс. томов", - сказал Сытник.
Также мы писали, что Сытника
внесли в базу НАПК после решения Ровненского апелляционного суда, который
отклонил жалобу защиты руководителя НАБУ, чем окончательно признал чиновника
виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП
(нарушение установленных законом ограничений на получения подарков).
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