Главного борца с коррупцией в Украине признали коррупционером и внесли в реестр

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник был внесен в Реестр коррупционеров на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции. Об этом свидетельствуют данные из Реестра.



В базу НАПК Сытник был внесен после решения Ровненского апелляционного суда, который отклонил жалобу защиты Сытника, чем окончательно признал чиновника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений на получения подарков).



Кроме того, суд оштрафовал Сытника на сумму в 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн) и конфисковал подарки в доход государства.





Отметим, Госбюро расследований инкриминирует Сытнику отдых за чужой счет на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области. Сумма, потраченная на отдых, составила не менее 500 тыс. грн.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что вскоре коррупция исчезнет на всех уровнях.

