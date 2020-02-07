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В курс не вошли: Сытник рассказал о проблемах НАБУ с «делами Майдана»

Всего в НАБУ перередано 15 тыс. томов так называемых «дел Майдана»

сегодня, 18:33
Автор:

• Мария Чиренко

В курс не вошли: Сытник рассказал о проблемах НАБУ с «делами Майдана»

Детективы Национального антикоррупционного бюро, которые будут расследовать уголовные производства о преступлениях во время акций протеста в Киеве в ноябре 2013 г. - феврале 2014 г., не изучили материалы дел. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает "Интерфакс — Украина".

"Это 15 тыс. томов. Проблема в том, что прошло 5 лет, а дела не расследованы Генеральной прокуратурой, и сейчас они передаются. Я не могу сказать, что за этот период, пока они находятся у нас, детективы изучили 15 тыс. томов", - сказал Сытник.

По словам главы НАБУ, он общался с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой на предмет привлечения к расследованию прокуроров Офиса генпрокурора, которые вели расследование "дел Майдана".

"У меня был разговор с генпрокурором касательно того, чтобы привлечь прокуроров, которые знают эти дела, в процессуальные рабочие группы, и детективы максимально быстро вошли в курс дела", - подчеркнул чиновник.

Сытник также отметил, что в Бюро понимают всю ответственность и продолжат работу над тем, чтоб Евросоюз не снял санкции против бывших топ-чиновников Украины. Срок действия ограничительных мер истекает весной текущего года.

Как сообщал сайт "Комментарии", 2 января Государственное бюро расследований назначило руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" Александра Буряка.Родственники "Небесной сотни" призвали отменить назначение Буряка.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/639991.html
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