В курс не вошли: Сытник рассказал о проблемах НАБУ с «делами Майдана»

Детективы Национального антикоррупционного бюро, которые будут расследовать уголовные производства о преступлениях во время акций протеста в Киеве в ноябре 2013 г. - феврале 2014 г., не изучили материалы дел. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает "Интерфакс — Украина".



"Это 15 тыс. томов. Проблема в том, что прошло 5 лет, а дела не расследованы Генеральной прокуратурой, и сейчас они передаются. Я не могу сказать, что за этот период, пока они находятся у нас, детективы изучили 15 тыс. томов", - сказал Сытник.



По словам главы НАБУ, он общался с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой на предмет привлечения к расследованию прокуроров Офиса генпрокурора, которые вели расследование "дел Майдана".



"У меня был разговор с генпрокурором касательно того, чтобы привлечь прокуроров, которые знают эти дела, в процессуальные рабочие группы, и детективы максимально быстро вошли в курс дела", - подчеркнул чиновник.



Сытник также отметил, что в Бюро понимают всю ответственность и продолжат работу над тем, чтоб Евросоюз не снял санкции против бывших топ-чиновников Украины. Срок действия ограничительных мер истекает весной текущего года.



Как сообщал сайт "Комментарии", 2 января Государственное бюро расследований назначило руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" Александра Буряка.Родственники "Небесной сотни" призвали отменить назначение Буряка.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!