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Родственники «Небесной сотни» призвали не назначать Буряка главным по «делам Майдана»

Близкие героев «Небесной сотни» указали, что Буряк не вызывает доверия из-за своей репутации

сегодня, 02:15
Автор:

• Мария Чиренко

Родственники жертв "Небесной сотни" призвали и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову отменить приказ о назначении Александра Буряка руководителем отдела по расследованию уголовных производств о преступлениях на Евромайдане. Об этом сказано в заявлении общественной организации "Семья Героев Небесной сотни".

"Мы призываем Ирину Венедиктову: отменить решение о назначении руководителем отдела по расследованию" дел Майдана "в Государственном бюро расследований Александра Буряка; назначить открытый и прозрачный конкурс на эту должность; отдавать предпочтение тем конкурсантам, которые имеют безупречную репутацию, опыт в расследовании дел Майдана и пользуются доверием потерпевших и общества", - сказано в заявлении.

Близкие погибших героев обращают внимание, что имя Александра Буряка фигурирует в записях из служебного кабинета главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые были ранее обнародованы НАБУ.

"Из них следует, что Павел Вовк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может "по звонку" получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР", - уточняют авторы обращения.

Близкие погибших майдановцев напомнили, что негласные следственные действия с прослушкой кабинета судьи Павла Вовка проводились в рамках расследования "дел Майдана".

"Кроме того, ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами ключевых дел по разгонов Майдана и вынесение неправосудных решений. И именно ГБР будет продолжать расследовать дело, где вероятным обвиняемым является близкий к Павлу Вовку Евгений Аблов. Это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов, что ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана", - говорится в заявлении.

Родственники героев подчеркнули, что вышеприведенные факты исключают конструктивное сотрудничество пострадавших с руководством этого Департамента ГБР. Также это негативно повлияет на доверие общества к следствию по делам Майдана.



Как сообщал сайт "Комментарии", 2 января Государственное бюро расследований назначило руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" Александра Буряка.

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