ГБР назначило нового руководителя отдела расследований «дел Майдана»

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Государственное бюро расследований (ГБР) назначило руководителем
отдела по расследованию "дел Майдана" Александра Буряка. Об этом сообщает
пресс-служба ГБР.
В сообщении говорится, что Александр Буряк ранее был заместителем
Директора ГБР. Он был ответственным за работу оперативных подразделений, а
также занимался их укомплектованием.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир
Зеленский 24 декабря 2019 года подписал закон
о перезапуске Государственного бюро расследований, согласно которому будет
уволен и его руководитель Роман Труба.
Закон изменил правовой статус ГБР, его организационную и
территориальную структуру, численность аппарата бюро, основания для привлечения
сотрудников ГБР к дисциплинарной ответственности. Кроме того, согласно новому
закону отменяется конкурс на должности первого заместителя и заместителя
директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей.
"Комментарии" также писали, что 27 декабря 2019 года Владимир
Зеленский издал Указ
об увольнении Романа Трубы с должности руководителя бюро.
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