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ГБР назначило нового руководителя отдела расследований «дел Майдана»

Александр Буряк получил новую должность в ГБР

сегодня, 21:26
Автор:

• Татьяна Веремеева

Государственное бюро расследований (ГБР) назначило руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" Александра Буряка. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении говорится, что Александр Буряк ранее был заместителем Директора ГБР. Он был ответственным за работу оперативных подразделений, а также занимался их укомплектованием.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря 2019 года подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований, согласно которому будет уволен и его руководитель Роман Труба.

Закон изменил правовой статус ГБР, его организационную и территориальную структуру, численность аппарата бюро, основания для привлечения сотрудников ГБР к дисциплинарной ответственности. Кроме того, согласно новому закону отменяется конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей.

"Комментарии" также писали, что 27 декабря 2019 года Владимир Зеленский издал Указ об увольнении Романа Трубы с должности руководителя бюро.

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