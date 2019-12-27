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Зеленский уволил главу ГБР

Вместо Трубы будет Венедиктова

сегодня, 12:28
Автор:

• Наталья Шевченко

Президент Владимир Зеленским издал указ об увольнении директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

В тоже время глава государства другим указом назначил врио главы ГБР – народного депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Ранее о том, что Ирина Венедиктова может занять пост Трубы сообщал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Напомним, 3 декабря народные депутаты 250-ю голосами приняли законопроект №2116 о реформе Государственного бюро расследований который предусматривает перезагрузку руководства органа.

Как сообщало издание "Комментарии", 3 декабря НАБУ проводило обыски в связи с возможными злоупотреблениями в Государственном бюро расследований.  Сообщалось, что обыски проводились по месту работы и жительства бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины. Речь идет о возможном получении неправомерной выгоды в размере $150 тыс., половину из которых Щербина якобы получил за закрытие расследуемого территориальным управлением ГБР в столице уголовного производства в отношении коммерческого предприятия.

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Источник: https://comments.ua/
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