Новый Кабмин может пересмотреть украинский бюджет

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Новый состав правительства в ближайшее время рассмотрит вопрос об изменении бюджета на текущий год. Соответствующие предложения министры подадут на обсуждение в Верховную Раду. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Относительно пересмотра бюджета. Работаем сегодня и завтра, смотрим на возможности бюджета. И безотлагательно, как только будем готовы, будем предлагать изменения в бюджет, чтобы выполнить социальные обязательства", – сказал он во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Глава правительства также сообщил, что вопрос о бюджетной децентрализации правительство рассмотрит 11 марта.
"Все 1045 громад будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения. Это предоставит им самостоятельность", – подчеркнул премьер.
Как сообщал портал "Комментарии", новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда уйдет в отставку.
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