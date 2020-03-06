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Новый Кабмин может пересмотреть украинский бюджет

Свои предложения по изменению бюджета Кабмин направит в Верховную Раду

сегодня, 11:14
Автор:

• Сергей Медведев

Новый Кабмин может пересмотреть украинский бюджет

Новый состав правительства в ближайшее время рассмотрит вопрос об изменении бюджета на текущий год. Соответствующие предложения министры подадут на обсуждение в Верховную Раду. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

 "Относительно пересмотра бюджета. Работаем сегодня и завтра, смотрим на возможности бюджета. И безотлагательно, как только будем готовы, будем предлагать изменения в бюджет, чтобы выполнить социальные обязательства", – сказал он во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Глава правительства также сообщил, что вопрос о бюджетной децентрализации правительство рассмотрит 11 марта.

"Все 1045 громад будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения. Это предоставит им самостоятельность", – подчеркнул премьер.

Как сообщал портал "Комментарии", новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда уйдет в отставку.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/645337.html
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