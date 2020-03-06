Премьер Шмыгаль сказал, когда уйдет в отставку

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал покинуть Кабмин, если ему не удастся оправдать надежды украинцев. Об этом он сказал в программе "Право на владу".

Получив портфель премьер-министра, Денис Шмыгаль впервые отвечал на вопросы журналистов и своих коллег вне парламента. Первым делом, ему устроили блиц-опрос. Отвечать попросили коротко и по сути. В какой-то момент ведущая спросила, что должно случиться, чтобы премьер сложил полномочия и ушел в отставку.

"Уйду с этого поста, если я не смогу оправдать надежды украинцев", - ответил глава правительства.

Также не осталась в стороне тема отношений Президента Владимира Зеленского с новым премьером. У Дениса Шмыгаля спросили, сможет ли он отказать главе государства. В этот раз быстро ответить у премьера не получилось. Но, в конечном итоге, он признался, что отказать Зеленскому сможет. Однако, сомневается, что тот попросит о чем-то подобном либо противозаконном.

Денису Шмыгалю портфель премьер-министра Украины вручили 4 марта на внеочередном заседании парламента незадолго после того, как уволили его предшественника Алексея Гончарука. Уже вчера, 5 марта, глава правительства провел первое заседание с новым составом Кабмина. Однако, в команде все еще есть пробелы. Пустуют 6 министерских кресел. В частности, пока не могут найти руководителей для таких ключевых ведомств, как Министерство экономики и Министерство агропромышленного комплекса.

О новом составе украинского правительства "Комментарии" рассказывали ранее.

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