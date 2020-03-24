Индексация пенсий и "тысяча Зеленского": выдержит ли украинский бюджет перерасчет соцвыплат

В Минсоцполитики Украины заявили, что более 10 млн человек, пенсия которых составляет менее 5 тыс. грн, в апреле получат одноразовую надбавку (по одной тысяче). А с мая проведут индексацию пенсий (гарантированную надбавку получат 7 млн пенсионеров). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", откуда правительство возьмет на это средства (учитывая и так тяжелую экономическую ситуацию в связи с эпидемией коронавируса, карантином и разворачивающимся кризисом), а также – как это может отразиться на курсе гривни.

"План по доходам выполнен не будет"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин подчеркивает, что представленные меры правительства по одноразовой выплате 1000 гривен 10 миллионам человек обойдутся бюджету в 10 млрд грн. А индексация пенсий, по словам экономиста, уже была заложена в госказну – и оценивается на уровне 30-40 млрд грн.

"Но уже сейчас понятно, что базовый бюджет не будет выполнен по доходам, – отмечает Даниил Монин. – Пока текущая оценка недопоступлений по налогам оценивается в 100 миллиардов гривен. В тоже время, такие инициативы, а также антикризисные меры и борьба с самим коронавирусом потребуют еще дополнительных средств. Уже очевидно, что карантин сопряжен с большими проблемами – остановка экономики, массовые увольнения людей. Поэтому государству необходимо искать баланс между желанием остановить распространение вируса – и рисками остановки экономики".

Вероятный дефицит бюджета (даже с учетом сокращения части госпрограмм) оценивается УИБ на уровне 209 млрд грн. (4,9% ВВП). А тут еще и – анонсируемое увеличение пенсий и "одноразовая тысяча".

"Считаю, что покрывать дефицит Минфину нужно путем выпуска ценных бумаг, которые выкупит Национальный банк Украины, – говорит Даниил Монин. – Фактически – это эмиссия. Которая необходима в размере около 100-120 миллиардов гривен (2,5% ВВП). Это на самом деле не так много. Например, Европейский центробанк (ЕЦБ) выделяет 750 миллиардов евро (5% ВВП) при ВВП Европы в 15 триллионов евро".

"Денег у государства попросту нет"

Непонятно откуда власти будут брать средства для повышения и индексации пенсий, если по оценкам многих специалистов страна на гране дефолта, считает эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай.

"До сих пор нет программы сотрудничества с МВФ, – напоминает эксперт. – И вдобавок ко всему этому, мы – в очередном витке мирового экономического кризиса. Как известно, бюджет Украины глубоко дефицитный, а золотовалютные резервы будут брошены на поддержание валюты и экономики. Между прочим, за прошлые недели НБУ потратил целых два миллиарда долларов на поддержание гривни. Но этот шаг едва ли был успешным".

По мнению Валентина Гайдая, денег в государстве попросту нет. Так что, если обещанные пенсионные "надбавки" и будут реализованы, это, скорее всего, проведут путем увеличения денежной массы.

"То есть – правительство может просто включить денежный станок, – поясняет эксперт УИП. – Это ожидаемо приведет к девальвации гривни. Что, впрочем, и так может произойти в контексте дальнейшей паники из-за карантина, роста доллара и ухудшения экономической ситуации в стране. Если же рассматривать вероятность дефолта, то в таком случае нас может ожидать и гиперинфляция, на фоне которой надбавки к пенсиям покажутся каплей в море".

"Индексация пенсий - обязанность государства"

Управляющий партнер Аудиторской фирмы "Капитал Плюс", глава налогового комитета общественного совета при Министерстве финансов Татьяна Шевцова не склонна считать задекларированные президентом шаги в помощь пенсионерам популизмом.

"Индексация пенсий – это законодательно закрепленное обязательство государства, – подчеркивает эксперт. – Одноразовые надбавки – необходимость для самых незащищенных".

Проблема, по словам Татьяны Шевцовой, состоит в отсутствии четкого понимания – какая дополнительная нагрузка на бюджет.

"В последнее время был разрушен такой необходимый анализ влияния регуляторных актов. В заключениях государственной регуляторной службы в принципе "турборежим" перестал нуждаться, – отмечает эксперт. – Между тем, оценка дополнительных расходов на такие "пенсионные инициативы" – от 7 до 11 миллиардов гривен. Где государству взять эти средства? Какие внутренние резервы использовать? О внешних я принципиально не намерена говорить, Украина самостоятельно обязана решать свои задачи!".

Татьяна Шевцова считает недопустимым включить сейчас печатный станок.

"Тогда уж лучше без надбавок, так как инфляционные процессы сведут на нет данную инициативу и помощь пенсионерам обернется во вред, – подчеркивает эксперт. – Мое четкое и однозначное мнение – несмотря на все сложности, Украина имеет уникальный шанс жестко пересмотреть и "порезать" статьи расходов. Этот вопрос все предыдущие годы поднимался, но оставался "не на часі". Сейчас – время жестких ограничений в расходовании бюджетных средств – силовой блок, строительство дорог, прочие статьи. И, безусловно, – жесткий контроль за расходованием бюджетных средств. Сообщения о закупках автопарков госучреждениями, завышенных ценах и так далее – должны немедленно стать предметом расследования соответствующих органов. В сегодняшних условиях это уже не просто трата госсредств, неэффективная таможня и покрывающая схемы налоговая, это – МАРОДЕРСТВО".

Как сообщал портал "Комменатрии", новая глава министерства социальной политики Украины пообещала, что 11 миллионам пенсионеров проведут запланированную индексацию пенсий в 2020 году в сторону повышения.

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