11 млн пенсионеров проиндексируют пенсии в 2020 году — министр социальной политики Лазебная

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Новая глава
министерства социальной политики Украины пообещала, что 11 миллионам
пенсионеров проведут запланированную индексацию пенсий в 2020 году в сторону
повышения. Об этом сообщает Hromadske
со ссылкой на заявление Марины
Лазебной в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
Министр социальной
политики отметила, что "около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно
получат индексированные пенсии". Также она подчеркнула, что повышение
произойдет в течение года, а работа над этим начнется уже с 1 апреля 2020 года.
Бывший министр
социальной политики Юлия Соколовская обещала провести индексацию пенсий в
сентябре 2020 года. По ее словам, ежемесячный размер пенсии в среднем должен
был вырасти на 216 гривен.
По данным Пенсионного
фонда Украины на 1 января 2020 года, в Украине зарегистрировано 11,3 миллиона
пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3083 гривны.
Как сообщал портал "Комментарии",
Дубилет останется в правительстве, но пока без должности, пообещал новый
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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