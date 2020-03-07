11 млн пенсионеров проиндексируют пенсии в 2020 году — министр социальной политики Лазебная

Новая глава министерства социальной политики Украины пообещала, что 11 миллионам пенсионеров проведут запланированную индексацию пенсий в 2020 году в сторону повышения. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на заявление Марины Лазебной в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".



Министр социальной политики отметила, что "около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии". Также она подчеркнула, что повышение произойдет в течение года, а работа над этим начнется уже с 1 апреля 2020 года.

Бывший министр социальной политики Юлия Соколовская обещала провести индексацию пенсий в сентябре 2020 года. По ее словам, ежемесячный размер пенсии в среднем должен был вырасти на 216 гривен.

По данным Пенсионного фонда Украины на 1 января 2020 года, в Украине зарегистрировано 11,3 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3083 гривны.

Как сообщал портал "Комментарии", Дубилет останется в правительстве, но пока без должности, пообещал новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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