Премьер Шмыгаль заявил, что Дубилет останется в правительстве, но пока без должности

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет продолжит свою работу в составе нового правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля, о чем последний рассказал в эфире телешоу "Право на власть".



"Мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе и от господина Дубилета. <…> Он в команде, он сейчас едет отдохнуть и продолжит работать", — заявил новоизбранный премьер-министр Украины.

Судя по заявлению Дениса Шмыгаля, Дмитрий Дубилет пока не получил конкретную должность в правительстве, но сохранит место в команде, а после обсуждений "должность будет".

Также премьер-министр уточнил, что у него нет претензий к бывшему министру Кабмина. По словам Шмыгаля, это лишь переформатирование команды для создания более эффективного правительства.

Сегодня Дмитрий Дубилет выразил надежду на продолжение своей работы в составе нового правительства. Также народный депутат Елизавета Богуцкая рассказала, что с экс-министром ведутся переговоры.

Как сообщал портал "Комментарии", Дмитрий Дубилет больше всего беспокоится о незавершенных проектах.

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