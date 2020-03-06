Премьер Шмыгаль заявил, что Дубилет останется в правительстве, но пока без должности

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Бывший министр Кабинета
министров Дмитрий Дубилет продолжит свою работу в составе нового правительства
премьер-министра Дениса Шмыгаля, о чем последний рассказал в эфире телешоу "Право на
власть".
"Мы не собираемся
отказываться ни от одного, в том числе и от господина Дубилета. <…> Он в
команде, он сейчас едет отдохнуть и продолжит работать", — заявил новоизбранный
премьер-министр Украины.
Судя по заявлению
Дениса Шмыгаля, Дмитрий Дубилет пока не получил конкретную должность в
правительстве, но сохранит место в команде, а после обсуждений "должность будет".
Также премьер-министр
уточнил, что у него нет претензий к бывшему министру Кабмина. По словам
Шмыгаля, это лишь переформатирование команды для создания более эффективного
правительства.
Сегодня Дмитрий Дубилет
выразил надежду на продолжение своей работы в составе нового правительства.
Также народный депутат Елизавета Богуцкая рассказала, что с экс-министром
ведутся переговоры.
Как сообщал портал "Комментарии",
Дмитрий Дубилет больше всего беспокоится о незавершенных проектах.
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