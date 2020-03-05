Будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве – Дубилет

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Бывший министр Дмитрий Дубилет не остался на своей должности после частичной перезагрузки Кабмина и смены главы правительства Алексея Гончарука на Дениса Шмыгаля. О чем сожалеет после ухода с должности и будет ли в дальнейшем работать в правительстве экс-министр рассказал в своем Telegram-канале.
Как сообщил Дубилет, больше всего у него "болит за незавершенные большинство проектов, над которыми он работал".
"Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - отметил Дубилет.
То, что судьба уже экс-министра Дубилета еще решается, заявлял до этого ряд политиков. К примеру, нардеп Елизавета Богуцкая сообщила на своей странице в Facebook, что с Дубилетом ведутся переговоры о его роли в украинской политике.
Напомним, новым премьер-министром Украины стал Денис Шмигаль. Во время своего выступления Шмыгаль заявил, что ставит себе вызов не допустить экономический и финансовый кризис, планирует пересмотреть бюджет, погасить долги по зарплатам шахтеров, продолжить децентрализацию и "большие стройки", а также усилить медицинское обеспечения для противодействия коронавирусу, улучшить инвестиционный климат и обороноспособность.
Ранее "Комментарии" сообщали, что уже экс-министр Тимофей Милованов подробно рассказал о причинах своей отставки.
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