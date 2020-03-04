Тимофей Милованов подробно рассказал о причинах своей отставки

Бывший глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сегодня, 4 марта, отказался от предложенной должности главы Министерства аграрной политики в новом Кабинете министров.



О причинах своей отставки он подробно рассказал на своей странице в Facebook, предварительно поблагодарив всех за доверие.

По словам Милованова, у них с командой было "устоявшееся и жесткое видение" о работе Министерства экономики, об изменениях на рынках и способах достижения ожидаемых результатов.

"Мы перезапустили государство впервые за много лет. Мы начали создавать перемены, которые так давно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге)", — написал экс-министр.

Также Милованов добавил, что верит в рыночную экономику и в "равные правила игры для всех", а еще в "минимальное вмешательство государства в экономику". Но сейчас, по его словам, происходит процесс трансформации, поэтому он готов "отойти в сторону" и предоставить шанс обновленной команде.

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