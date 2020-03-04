Тимофей Милованов подробно рассказал о причинах своей отставки

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Бывший глава
Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей
Милованов сегодня, 4 марта, отказался от предложенной должности главы Министерства
аграрной политики в новом Кабинете министров.
О причинах своей
отставки он подробно рассказал на своей странице в Facebook, предварительно поблагодарив всех за доверие.
По словам Милованова, у
них с командой было "устоявшееся и жесткое видение" о работе Министерства
экономики, об изменениях на рынках и способах достижения ожидаемых результатов.
"Мы перезапустили
государство впервые за много лет. Мы начали создавать перемены, которые так
давно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства,
приватизация (настоящая, а не на бумаге)",
— написал экс-министр.
Также Милованов
добавил, что верит в рыночную экономику и в "равные правила игры для всех", а
еще в "минимальное вмешательство государства в экономику". Но сейчас, по его
словам, происходит процесс трансформации, поэтому он готов "отойти в сторону" и
предоставить шанс обновленной команде.
Как сообщал портал "Комментарии",
Дмитрий Кулеба возглавил Министерство иностранных дел Украины.
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